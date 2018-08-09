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Ezo Sunal kaç yaşında ne mezunu eşi Ömer Öztüyen kimdir

Ezo Sunal kaç yaşında ne mezunu eşi Ömer Öztüyen kimdir

Yeşilçam'ın ustası Kemal Sunal erken yaşta hayata veda etti ama arkasında çok başarılı iki evlat bıraktı. Bunlardan biri daha sessiz bir hayatı tercih eden Ezo Sunal. 2018 Mayıs'ında Ömer Öztüyen ile evlenen Ezo Sunal'ın hayatı internethaber.com'da.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 16:40 - Güncelleme: 09-08-2018 16:40

Kemal Sunal'ın filmlerinin yanı sıra çocukları Ali Sunal ve Ezo Sunal'da bizlere miras kaldı. Ali Sunal daha göz önünde, Ezo Sunal ise daha geri planda bir hayat yaşıyor. Henüz 34 yaşında olan Ezo Sunal, düğünü ile çok konuşulmuştu. Ezo Sunal'ın biyografisi haberimizde.

EZO SUNAL KİMDİR; Ezo Sunal 7 Ocak 1984 yılında İstanbul’da doğmuştur, usta oyuncu Kemel Sunal’ın kızıdır. 

Salzburg Mozarteum Üniversitesi’nde Orff-Schulwerk Eğitimi almıştır.
2007 yılında Tutsak dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

Bir dönem Elele dergisinde editörlük yapan Ezo Sunal, Okan Universitesi Çocuk Gelişimi bölümünde Çocuk ve Müzik alanında dersler vermiştir. Show Tv’de yayınlanan; Güldüy Güldüy Show çocuk programının sunuculuğunu yapmaktadır.

EŞİ ÖMER ÖZTÜYEN KİMDİR? Ömer Öztüyen, Anadolu Üniversitesi'nin Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun oldu. Öztüyen aynı zamanda, piyano ve keman virtüözüdür. Bu çalgı aletlerinin yanı sıra viola eğitimi de alan Ömer Öztüyen, 11 Şubat 2018 tarihinde Ali Sunal'ın kardeşi ve duayen oyuncu Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal ile hayatını birliştirmiştir. 

Ömer Öztüyen, 2015 yılında eşi Sunal ile birlikte çocuklar için müzikli oyunlar ve etkinlikler içeren bir kitap yayımlamıştır. Grup Gevende isimli müzikal grubun viyola çalgıcısı görevini üstlenen Öztüyen, bugüne kadar yurt içi başta olmak üzere, Yunanistan, İngiltere, Hollanda, Portekiz, Ankara, Almanya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerin önemli festivallerinde sahne almıştır.

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