Ezgi Sertel bakın kimin gelini çıktı çok şaşıracaksınız

Ezgi Sertel, Kanal 7'de sunduğu "Ezgi ile Yaz Sabahı" programı ile tanındı. Kanal 7'de "Memleket Hikayeleri" ve Samanyolu televizyonunda "Tek Türkiye" adlı dizide Zeynep Öğretmen adlı karakteri canlandırdı. Daha önce 'Ezgi ile Şifalı Yemekler' adlı bir gezi ve yemek programı yapan Ezgi Sertel, Haber Türk ekranlarında "lezzet haritası" adlı tv programı yaptı. Sonra da SHOW TV'ye geçti ve aynı programı burada devam ettirdi.