Ezgi Sertel bakın kimin gelini çıktı çok şaşıracaksınız

Ezgi Sertel bakın kimin gelini çıktı çok şaşıracaksınız

Güzel sunucu Ezgi Sertel'i önce karış karış Anadolu'yu gezerken tanıdık. İştahına oldukça düşkün olan Ezgi Sertel'in bu yemek sevgisi sosyal medyada çok konuşuldu. Ezgi Sertel başka kanala geçti format değiştirdi, stüdyoya girdi. Şimdilerde ise günlük bir kadın programı yapıyor. Ezgi Sertel, Arka Sokaklar dizisinde rol alan Ozan Çobanoğlu ile evlenmişti. Ezgi Sertel bakın kimin gelini çıktı.

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Ezgi Sertel bakın kimin gelini çıktı çok şaşıracaksınız

Ezgi Sertel, 1 Ekim 1981 tarihinde Karabük, Safranbolu'da doğmuştur. 7 yaşındayken Kur´an okumayı öğrendi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Safranbolu'da okudu. Sonra Üniversitede okumak için abisi ile İstanbul'a gelerek İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliğinde okudu ve 2004 yılında mezun oldu. Bir aile dostlarının klibinde oynadı ve bunu üzerine dizi teklifleri alarak kendini setlerde buldu.

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Ezgi Sertel bakın kimin gelini çıktı çok şaşıracaksınız

Ezgi Sertel, Kanal 7'de sunduğu "Ezgi ile Yaz Sabahı" programı ile tanındı. Kanal 7'de "Memleket Hikayeleri" ve Samanyolu televizyonunda "Tek Türkiye" adlı dizide Zeynep Öğretmen adlı karakteri canlandırdı. Daha önce 'Ezgi ile Şifalı Yemekler' adlı bir gezi ve yemek programı yapan Ezgi Sertel, Haber Türk ekranlarında "lezzet haritası" adlı tv programı yaptı. Sonra da SHOW TV'ye geçti ve aynı programı burada devam ettirdi.

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Ezgi Sertel bakın kimin gelini çıktı çok şaşıracaksınız

2016 yılında Arka Sokaklar dizisinde rol Ozan Çobanoğlu ile evlendi. Daha sonra programının formatı ve kanalı değişti. Bakın Ezgi Sertel'de kimin gelini çıktı.

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