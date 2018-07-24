Ezgi Mola, photoshop'u abarttı

Ezgi Mola, "Fotoğraflarında photoshop kullanıyorsun" diyen takipçilerine esprili bir pozla cevap verdi. Havuz başında çekildiği fotoğrafı instagram hesabından 'kaydırmalı' notuyla paylaşan sevilen oyuncu, takipçilerini güldürdü. Hayranları, "Ezgi Hanım photoshop’u fazla kaçırmışsınız" şeklinde espriler yaptı.
Ezgi Mola instagramda doğal hali ile paylaşım yapmayı çok seviyor. Kilo aldığı ya da verdiği dönemlerde dahil olmak üzere komik paylaşımları ile takipçilerine ilginç mesajlar veren mola 3,2 milyon takipçili hesabını gizli yapıp. Sadece tanıdıklar , anf edeni anf ederim. Evli mutlu çocuklu notunu paylaştı..
Ezgi Mola, "Fotoğraflarında photoshop kullanıyorsun" diyen takipçilerine esprili bir pozla cevap verdi. Havuz başında çekildiği fotoğrafı instagram hesabından 'kaydırmalı' notuyla paylaşan sevilen oyuncu, takipçilerini güldürdü. Hayranları, "Ezgi Hanım photoshop’u fazla kaçırmışsınız" şeklinde espriler yaptı.
Ezgi Mola instagramda doğal hali ile paylaşım yapmayı çok seviyor. Kilo aldığı ya da verdiği dönemlerde dahil olmak üzere komik paylaşımları ile takipçilerine ilginç mesajlar veren mola 3,2 milyon takipçili hesabını gizli yapıp. Sadece tanıdıklar , anf edeni anf ederim. Evli mutlu çocuklu notunu paylaştı..
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