Ezgi Mola, photoshop'u abarttı

Ezgi Mola instagramda doğal hali ile paylaşım yapmayı çok seviyor. Kilo aldığı ya da verdiği dönemlerde dahil olmak üzere komik paylaşımları ile takipçilerine ilginç mesajlar veren mola 3,2 milyon takipçili hesabını gizli yapıp. Sadece tanıdıklar , anf edeni anf ederim. Evli mutlu çocuklu notunu paylaştı..