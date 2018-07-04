Ezgi Mola: İşin içine bir müstehcenlik katmadığım sürece...

En son Maide'nin Altın Günü filmiyle sinemaseverlerin karşısına çıkan Ezgi Mola, Elele dergisine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mola verdiği röportajda, "Bir hesabınız var ünlülerle fotoğraf çektirmeyi seven; tanınmış kişileri seviyorum. O da efsane bence. Nedir hikayesi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben ünlülerle fotoğraf çektirmeyi gerçekten çok seviyorum.
Sevdiğim ünlüleri görünce dayanamıyorum. Ben bunu her yaptığımda yanımdaki insanlar hep çok güldüler. Ben de dedim ki, madem siz gülüyorsunuz, o zaman herkes güler. Benim sosyal medyadaki paylaşımlarım bu şekilde zaten; ben gülüyorsam, sen gülüyorsan, biz burada gülüyorsak, herkes güler, sakınmaya da gerek yok."
"İşin içine bir müstehcenlik katmadığım sürece çünkü her yaştan her kitleden insan izliyor, buna saygı duymam gerekir- ve işin içine mesaj kaygıları değil, sevgi ve saygıyı kattığım sürece her şeyi koymaya başladım işte."
Mola, "Yaralarını nasıl saran bir insansınız? İlacınız, merhemleriniz, doktorlarınız var mı?" sorusunu ise şu sözlerle yanıtladı: "Konuşuyorum. Kimi içine atar; o da bir yöntemdir. Bense konuşarak çözüyorum."
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