Ezgi Mola bu kareyle sosyal medyayı salladı 'Nasıl yer o öyle'

Sinema filmlerine ağırlık veren Mola, son zamanda verdiği kilolarla da gündemden düşmüyor. Mola uzun süredir diyet ve spor programı ile kilo veriyor ve bu konuda sık sık da paylaşım yapıyor. Şu sıralar tatilde olan Mola mayolu paylaşımıyla beğeni topladı.



