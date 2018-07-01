Ezgi Mola bu kareyle sosyal medyayı salladı 'Nasıl yer o öyle'

Güzel oyuncu Ezgi Mola'nın tatilden paylaştığı fotoğrafta, dövmelerinin yeri sosyal medyanın diline dolandı. Dövmesi için hayli sıradışı bir yeri tercih eden Ezgi Mola'nın verdiği kilolar da gözden kaçmadı.
Hayvan sevgisi ile bilinen, hayvanlara karşı yapılan kötülüklere karşı sosyal medyadan büyük farkındalık adımları atan Mola, zaman zaman kilolarıyla ilgili de paylaşımlar yapıyor.
Sinema filmlerine ağırlık veren Mola, son zamanda verdiği kilolarla da gündemden düşmüyor. Mola uzun süredir diyet ve spor programı ile kilo veriyor ve bu konuda sık sık da paylaşım yapıyor. Şu sıralar tatilde olan Mola mayolu paylaşımıyla beğeni topladı.
DÖVMELER DİKKAT ÇEKTİ; Mola’nın “Arkadaşlar ekmeği bıraktım ama bu fotonun ekmeğini yerim müsaadenizle” yorumuyla paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı. Siyah mayosuyla dikkat çeken Mola’nın kasıklarındaki dövmeler de gözlerden kaçmadı.
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