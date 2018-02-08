Ezgi Mola: Beni bedenime küstürüyorsunuz

Ezgi Mola, Dünya Güvenli İnternet Günü kapsamında Instagram üzerinden canlı yayın yaptı. Oyuncu, sosyal medyada fiziğiyle ilgili yapılan olumsuz yorumlara sitem etti. Oyuncu Ezgi Mola, 6 Şubat Dünya Güvenli İnternet Günü etkinlikleri kapsamında UNICEF Türkiye işbirliğiyle Instagram üzerinden canlı yayın yaptı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ezgi Mola, sosyal medyada yazılan olumsuz yorumların yol açtığı sorunlardan bahsetti:

“Çocuklar, yapılan yorumlar yüzünden güven sorunu yaşıyor. Bana da olumsuz yorumlar yapıldığı zaman bütün günüm kararıyor. Agresif olmama sebep oluyor o yorumlar. Bazen ağza alınmayacak şeyler söylüyorlar, silmek istiyorum. Ama silmek yeterli değil, kişileri durdurmak lazım.” Zaman zaman fiziğiyle ilgili de olumsuz yorumlar yapıldığını söyleyen oyuncu, “Ben bu bedenle yaşıyorum. Kalbimi kırıyorsunuz, beni bedenime küstürüyorsunuz” dedi.