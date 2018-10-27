Ezgi Mola aşk iddialarına sert çıktı: Evli barklı insanla ne işim olur!

Levent eski tanıdığım. Hatta eşini de tanıyorum. Kendisi evli barklı iki çocuklu bir arkadaşım. Evli barklı insanla ne işim olur? Allah korusun. Sosyal medyada yazdığım bir şeyi ciddiye alıp böyle dedikodular çıkarıyorlar.” dedi.