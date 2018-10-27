Ezgi Mola aşk iddialarına sert çıktı: Evli barklı insanla ne işim olur!

Son olarak Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği Organize İşler filminde rol alan güzel oyuncu Ezgi Mola'nın ses teknisyeni Levent İntepe ile aşk yaşadığı ve evlilik hazırlığında olduğu iddia edilmişti.
Ezgi Mola önceki gün katıldığı bir davette muhabirlerin “Levent İntepe ile evlilik hazırlıkları yaptığınız doğru mu?” sorusuna cevap verdi. 35 yaşındaki oyuncu “Ne sevgilisi, ne evliliği! Benim niye haberim yok bunlardan. Hayır kesinlikle öyle bir durum yok.
Levent eski tanıdığım. Hatta eşini de tanıyorum. Kendisi evli barklı iki çocuklu bir arkadaşım. Evli barklı insanla ne işim olur? Allah korusun. Sosyal medyada yazdığım bir şeyi ciddiye alıp böyle dedikodular çıkarıyorlar.” dedi.
Mola, çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından da açıklama yapmıştı. Mola, "Levent benim 10 yıldan fazladır kardeşim. Evli, çocuklu adam... Yemeyin bu numaraları. Ben evde yatağa oturup davetiye mi yazıcam? Saçmalamayın..." demişti.
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