Ezgi Mola: Anne olmayı çok istedim ama bunun için önce bana bir koca lazım

Sempatik ve güzel oyuncu Ezgi Mola önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Kamera görünce köşe bucak kaçmayan nadir ünlülerden biri olan Ezgi Mola ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Mola, rol aldığı ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı 'Organize İşler 2' hakkında konuştu. Filmin çok güzel ve eğlenceli olacağını söyleyen Mola çekimlerin de Eylül'de biteceği müjdesini verdi.

Mola, Kıvanç Tatlıtuğ'un da filmde oynamasıyla ilgili, "O, işin bombası. Daha çok bombalar var filmde" diye konuştu. Mola, sevenleriyle tek tek selfie çekti. Bir hayranının bebeğini seven Mola, “Çocuklara bayılırım; anne olmayı çok istedim. Ama bunun için önce bana bir koca lazım” diye konuştu.