Ezgi Mola: Anne olmayı çok istedim ama bunun için önce bana bir koca lazım

Önceki gün Bebek'te görüntülenen sempatik oyuncu Ezgi Mola'dan bir itiraf geldi. Bir hayranının çocuğunu seven Mola, “Çocuklara bayılırım; anne olmayı çok istedim. Ama bunun için önce bana bir koca lazım” dedi.

Ezgi Mola: Anne olmayı çok istedim ama bunun için önce bana bir koca lazım

Sempatik ve güzel oyuncu Ezgi Mola önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Kamera görünce köşe bucak kaçmayan nadir ünlülerden biri olan Ezgi Mola ayaküstü muhabirlerle sohbet etti. Mola, rol aldığı ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı 'Organize İşler 2' hakkında konuştu. Filmin çok güzel ve eğlenceli olacağını söyleyen Mola çekimlerin de Eylül'de biteceği müjdesini verdi.

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Ezgi Mola: Anne olmayı çok istedim ama bunun için önce bana bir koca lazım

Mola, Kıvanç Tatlıtuğ'un da filmde oynamasıyla ilgili, "O, işin bombası. Daha çok bombalar var filmde" diye konuştu. Mola, sevenleriyle tek tek selfie çekti. Bir hayranının bebeğini seven Mola, “Çocuklara bayılırım; anne olmayı çok istedim. Ama bunun için önce bana bir koca lazım” diye konuştu.

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Ezgi Mola: Anne olmayı çok istedim ama bunun için önce bana bir koca lazım

Ezgi Mola geçtiğimiz günlerde Ayşe Arman'a verdiği röportajda yaşadığı bir taciz olayını anlatmıştı. Olayın iç yüzünü anlatan Mola, "Bana biri pandik attı! Ben de çocuğu kovalamaya başladım" demişti.

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Ezgi Mola: Anne olmayı çok istedim ama bunun için önce bana bir koca lazım

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