Ezgi Mola 10 kilo verdi tatil fotoğrafı paylaştı

Biz Ezgi Mola'yı her haliyle çok seviyoruz ama kendisi 69 kiloya çıkınca diyetin ve sporun yolunu tutmuş. İşte zayıflamak isteyenlere ilham olacak Mola'nın görüntüsü...

Biz Ezgi Mola'yı her haliyle çok seviyoruz ama kendisi 69 kiloya çıkınca diyetin ve sporun yolunu tutmuş. İşte zayıflamak isteyenlere ilham olacak Mola'nın görüntüsü... En sevdiğimiz oyunculardan biri olan Ezgi Mola 69 kiloya çıkınca Şeyda Coşkun'dan diyet desteği aldı.



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Sadece 2 ayda doğru diyet, yürüyüş ve sporla tam 10 kilo kaybetti. Şimdilerde çok daha mutlu :) Organize İşler 2 film kadrosunda yer alan Mola'nın diyet yemekleri sete özel olarak gelmekte.



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Diyet süresince ekmek yemediğini vurguluyor Mola. Ekmek dışında hamur işi, cips ve paketlenmiş gıdalardan uzak kalmaya çalışıyor.

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