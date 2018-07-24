Sempatik ve mütevazi tavırlarıyla tanıdığımız güzel oyuncu Ezgi Mola, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. Mola sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla olay oldu. Mola, "Fotoğraflarında photoshop uygulaması kullanıyorsun" diyen takipçilerine esprili bir pozla yanıt verdi. Havuz başında çekildiği fotoğrafı instagram hesabından "kaydırmalı" notu ve "sıfır photoshop, sıfır samimiyet" etiketleriyle paylaşan Mola, takipçilerini güldürdü.

İşte Ezgi Mola'nın o paylaşmı; "EZGİ HANIM PHOTOSHOP'U FAZLA KAÇIRMISSINIZ": Fotoğrafın orijinal halini ve photoshop'lu halini birlikte yayınlayan ünlü oyuncunun bu paylaşımı büyük ilgi gördü. Hayranları da "Ezgi Hanım photoshop’u fazla kaçırmışsınız" esprileriyle ünlü oyuncuya takıldı.