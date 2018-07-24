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"Ezgi hanım photoshop'u fazla kaçırmışsınız"

"Ezgi hanım photoshop'u fazla kaçırmışsınız"

Ezgi Mola sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda kendisine yöneltilen "photoshop kullanıyorsun" suçlamalarını ti'ye alan bir paylaşımda bulundu. "Sıfır photoshop, sıfır samimiyet etiketiyle yaptığı paylaşımla Mola, takipçilerine kahkaha attırdı.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 10:34 - Güncelleme: 24-07-2018 10:34

Sempatik ve mütevazi tavırlarıyla tanıdığımız güzel oyuncu Ezgi Mola, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. Mola sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla olay oldu. Mola, "Fotoğraflarında photoshop uygulaması kullanıyorsun" diyen takipçilerine esprili bir pozla yanıt verdi. Havuz başında çekildiği fotoğrafı instagram hesabından "kaydırmalı" notu ve "sıfır photoshop, sıfır samimiyet" etiketleriyle paylaşan Mola, takipçilerini güldürdü.
İşte Ezgi Mola'nın o paylaşmı;"EZGİ HANIM PHOTOSHOP'U FAZLA KAÇIRMISSINIZ": Fotoğrafın orijinal halini ve photoshop'lu halini birlikte yayınlayan ünlü oyuncunun bu paylaşımı büyük ilgi gördü. Hayranları da "Ezgi Hanım photoshop’u fazla kaçırmışsınız" esprileriyle ünlü oyuncuya takıldı.

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Ezgi Mola
EZGİ MOLA KİMDİR?

Ezgi Mola yeni görüntüsüyle bir anda en çok konuşulan insanlardan biri oldu. İnstagram'dan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Ezi Mola kimdir nereli kaç yaşında? 29 Mart 1983’te doğan Ezgi Mola, ti

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