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Eylül vahşetinden sonra hükümetten flaş 'hadım' açıklaması

Eylül vahşetinden sonra hükümetten flaş 'hadım' açıklaması

8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cinsel istismara uğrayıp boğularak öldürülmesinin ardından Hükümet Sözüsü Bekir Bozdağ'dan son dakika 'hadım etme cezası' açıklaması geldi. Bozdağ hadımın devreye sokulacağını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 01-07-2018 11:02 - Güncelleme: 01-07-2018 13:13

BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesine ilişkin, "Cinsel kastrasyon (hadım) dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız." ifadelerini kullandı. Küçük Eylül'ün öldürülmesini "vahşice bir cinayet" olarak nitelendiren Bozdağ, şunları kaydetti:

CEZALAR DAHA DA ARTIRILACAK... Öncelikle bu çok büyük bir vahşet. Bu cinayeti işleyen bir insan da olsa ama insanlıktan nasibini almamış birisi. Vahşice bir cinayet. Türkiye hükümet olarak bu tür cinayetleri önleme konusunda ciddi tedbirler aldık. Önümüzdeki dönemde bu tedbirleri tekrar gözden geçirip, cezaları daha da artıracak adımlar atacağımızı daha önce de açıklamıştık. Ancak seçimin araya girmesiyle bu düzenlemeler yapılamamıştı.

- Yeni dönemde bu konularda cezaları daha da artıran adımları atacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim. Bu insanlığı utandıran, insanlıktan nasibini almayan bu tür kişilerin toplum içerisinde toplum ve insanlar için daha fazla tehdit ve tehlike arz etmemesi için ayrıca önleyici tedbirleri de artıracağımızı bir kez daha ifade etmek isterim.

- Cinsel kastrasyon dediğimiz tedbiri de bütün yönleriyle yeni dönemde devreye sokacağız, kararlı adımları devreye sokacağız. Cezaların artırılması konusunda da gene dediğim gibi adımlar atılacaktır.

- Esasında Adalet Bakanlığımız bu konuda bir taslak hazırlamıştı, Bakanlar Kurulumuza da sunulmuştu. Ben de sözcü olarak bu taslakla ilgili kamuoyuna bilgi aktarmıştım ancak maalesef erken seçim nedeniyle bu tasarı yasalaşamadı.

- Yeni dönemde Meclisimiz inşallah bu tasarıyı daha doğrusu teklif olacak, bundan sonra bu teklifi hızla yasalaştıracaktır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR30 YORUM

  • ... 01 Temmuz 2018 15:34 Bunun vebalini ne bu dünyada ne de ahirette ödeyebieceksiniz. İdam çıkarın idam!!!

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KİMDİR ?
Bekir Bozdağ
BEKİR BOZDAĞ KİMDİR?

64. ve 65. hükümette Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ, aslen Yozgatlı. 1 Nisan 1965'te Yozgat Akdağmadeni'nde doğan Bekir Bozdağ'ın babasının ismi Mehmet Duran , annesinin adı ise Nuriye. Asıl mesleği avukatlık olan Bekir Bozdağ Uludağ &Uum

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