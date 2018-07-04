Eylül cinayetinde bomba gelişme! Annesi de tutuklandı

POLATLI'da Uğur Koçyiğit tarafından işkence edilip cinsel istismara uğradıktan sonra katledilen Eylül Yağlıkara cinayetinde flaş gelişme. Katil Koçyiğit'in annesi de tutuklandı... Annenin yaptıkları dehşet uyandırdı...

Eylül cinayetinde bomba gelişme! Annesi de tutuklandı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde komşuları Uğur Koçyiğit tarafından işkence ve tecavüz edilerek öldürülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetiyle ilgili olarak katilin annesi Huriye Koçyiğit de tutuklandı. Huriye Koçyiğit'in, Eylül’ün aranması için köye ekiplerin gelmesinden sonra panikleyerek komşusunun telefonundan oğlunu arayıp, "Neredesin, köye kokuya duyarlı köpekler getiriliyormuş" dediği bildirildi. 3 şüpheliden ikisi serbest kalırken Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

18
Eylül cinayetinde bomba gelişme! Annesi de tutuklandı

KÖPEKLER GETİRİLİYOR NEREDESİN OĞLUM... Sapık katil Uğur Koçyiğit'in annesi Huriye Koçyiğit çelişkili ifadeler verirken, Eylül’ün aranması için köye ekiplerin gelmesinden sonra paniklediği, şüpheli hareketlerde bulunduğu, komşusunun telefonundan oğlunu arayarak “Neredesin, köye kokuya duyarlı köpekler getiriliyormuş” dediği bildirildi.

28
Eylül cinayetinde bomba gelişme! Annesi de tutuklandı

AİLESİ VE YAKINLARI GÖZALTINA ALINMIŞTI... Ankara'da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Eylül cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken, dün bir kişi daha tutuklandı. Eylül’ün öldürülmesiyle ilgili 6 gündür gözaltında bulunan tutuklu Uğur Koçyiğit’in annesi Huriye, eşi Halime ile olay günü telefonla görüştüğü Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ve Ö.Y.’nin sorgusu tamamlandı. Şüphelilerin hepsinin olaydan haberdar olmadıklarını söylediği öğrenildi.

38
Eylül cinayetinde bomba gelişme! Annesi de tutuklandı

SAPIK KATİL KÖPEKLERİ GÖRÜNCE NE DEDİ?.. Uğur Koçyiğit’in ise annesinin telefonundan sonra Eylül’ü arayan ekibin yanına giderek “Ya niye köpekleri getiriyorlar ki, köpeklerin aramasına gerek yok ki? Eylül neredeyse çıkar. Köpeklere gerek yok” diyerek paniklediği, ardından da kayıplara karıştığı belirlendi.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro