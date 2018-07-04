Eylül cinayetinde bomba gelişme! Annesi de tutuklandı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde komşuları Uğur Koçyiğit tarafından işkence ve tecavüz edilerek öldürülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetiyle ilgili olarak katilin annesi Huriye Koçyiğit de tutuklandı. Huriye Koçyiğit'in, Eylül’ün aranması için köye ekiplerin gelmesinden sonra panikleyerek komşusunun telefonundan oğlunu arayıp, "Neredesin, köye kokuya duyarlı köpekler getiriliyormuş" dediği bildirildi. 3 şüpheliden ikisi serbest kalırken Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
KÖPEKLER GETİRİLİYOR NEREDESİN OĞLUM... Sapık katil Uğur Koçyiğit'in annesi Huriye Koçyiğit çelişkili ifadeler verirken, Eylül’ün aranması için köye ekiplerin gelmesinden sonra paniklediği, şüpheli hareketlerde bulunduğu, komşusunun telefonundan oğlunu arayarak “Neredesin, köye kokuya duyarlı köpekler getiriliyormuş” dediği bildirildi.
AİLESİ VE YAKINLARI GÖZALTINA ALINMIŞTI... Ankara'da vahşice öldürülen 8 yaşındaki Eylül cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken, dün bir kişi daha tutuklandı. Eylül’ün öldürülmesiyle ilgili 6 gündür gözaltında bulunan tutuklu Uğur Koçyiğit’in annesi Huriye, eşi Halime ile olay günü telefonla görüştüğü Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ve Ö.Y.’nin sorgusu tamamlandı. Şüphelilerin hepsinin olaydan haberdar olmadıklarını söylediği öğrenildi.
SAPIK KATİL KÖPEKLERİ GÖRÜNCE NE DEDİ?.. Uğur Koçyiğit’in ise annesinin telefonundan sonra Eylül’ü arayan ekibin yanına giderek “Ya niye köpekleri getiriyorlar ki, köpeklerin aramasına gerek yok ki? Eylül neredeyse çıkar. Köpeklere gerek yok” diyerek paniklediği, ardından da kayıplara karıştığı belirlendi.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER