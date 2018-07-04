Eylül cinayetinde bomba gelişme! Annesi de tutuklandı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde komşuları Uğur Koçyiğit tarafından işkence ve tecavüz edilerek öldürülen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara cinayetiyle ilgili olarak katilin annesi Huriye Koçyiğit de tutuklandı. Huriye Koçyiğit'in, Eylül’ün aranması için köye ekiplerin gelmesinden sonra panikleyerek komşusunun telefonundan oğlunu arayıp, "Neredesin, köye kokuya duyarlı köpekler getiriliyormuş" dediği bildirildi. 3 şüpheliden ikisi serbest kalırken Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.