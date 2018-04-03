Eylem hazırlığındaki teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı

ATIŞ TALİMİ YAPMIŞLAR: Tutuklanan İ.A. ve E.Ö.'nün İzmir'in Buca ilçesindeki boş bir arazide tabancayla atış talimi yaparken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, eski model bir otomobilin yanında duran iki zanlı, sırayla hedefe tabancayla ateş ediyor. İ.A. ve E.Ö. hem diz çökerek hem de ayakta nişan alıp, rahat tavırlarla silahı ateşliyor.

