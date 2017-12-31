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Eylem hazırlığındaki IŞİD'liler uykuda basıldı! Gözaltındalar

Eylem hazırlığındaki IŞİD'liler uykuda basıldı! Gözaltındalar

İstanbul'da yılbaşı gecesi geçen yıl olduğu gibi kanlı eylemler yapmaya hazırlanan terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonunda operasyonda, 15’i yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı....

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Eklenme Tarihi: 31-12-2017 08:09 - Güncelleme: 31-12-2017 09:10

İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 15’i yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunduğu, Suriye ile Irak’taki örgüt yöneticileriyle irtibat kurduğu ve yılbaşı kutlamaları sırasında eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. 

Söz konusu soruşturma kapsamında, 3 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 15’i yabancı uyruklu 20 örgüt üyesini gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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