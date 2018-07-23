Evrim'in gözaltındaki anne ve babasıyla ilgili flaş karar

TOKAT'ın Turhal ilçesi Yenisu Yaylası'nda kayıp olarak aranan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın baba, anne ve amcası gözaltına alınmıştı. Amca Niyazi Atış, dün akşam saatlerinde serbest bırakılırken, anne ve baba için ek gözaltı süresi istendi. Gece sağlık kontrolünden geçirilen anne ve baba, İlçe Jandarma Komutanlığındaki nezarethanesinde gözaltına tutuluyor.
Gözaltı süresi uzatılan baba Burhan Atış ve anne Dilek Atış'la ilgili Cumhuriyet savcısının kararı bekleniyor. Cumhuriyet savcısının ifade işlemleri doğrultusunda anne ve babanın adliyeye sevk edilmesi veya serbest bırakılması bekleniyor.
Ailenin verdiği ifadeler doğrultusunda Evrim'in geçtiğimiz yıl ölen dedesinin mezarı açılırken bir bulguya rastlanmamıştı. Basın mensuplarına anne Dilek Atış, kızının kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini ifade ederken baba Burhan Atış ile amca Niyazi Atış ise olay günü tarlada harman yaptıklarını olayla ilgili bilgileri olmadığını kaydetmişti.
Baba Burhan Atış, kızının kaybolmasıyla ilgili "Çocuğumdan haber yok. Kaçırıldığını biliyorum." demişti.
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