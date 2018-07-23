Evrim'in gözaltındaki anne ve babasıyla ilgili flaş karar

Tokat’ta 13 gündür kayıp olan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ıh gözaltına alınan babası Burhan Atış ve annesi Dilek Atış'ın gözaltı süresi uzatıldı.

Evrim'in gözaltındaki anne ve babasıyla ilgili flaş karar

TOKAT'ın Turhal ilçesi Yenisu Yaylası'nda kayıp olarak aranan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın baba, anne ve amcası gözaltına alınmıştı. Amca Niyazi Atış, dün akşam saatlerinde serbest bırakılırken, anne ve baba için ek gözaltı süresi istendi. Gece sağlık kontrolünden geçirilen anne ve baba, İlçe Jandarma Komutanlığındaki nezarethanesinde gözaltına tutuluyor.

15
Evrim'in gözaltındaki anne ve babasıyla ilgili flaş karar

Gözaltı süresi uzatılan baba Burhan Atış ve anne Dilek Atış'la ilgili Cumhuriyet savcısının kararı bekleniyor. Cumhuriyet savcısının ifade işlemleri doğrultusunda anne ve babanın adliyeye sevk edilmesi veya serbest bırakılması bekleniyor.

25
Evrim'in gözaltındaki anne ve babasıyla ilgili flaş karar

Ailenin verdiği ifadeler doğrultusunda Evrim'in geçtiğimiz yıl ölen dedesinin mezarı açılırken bir bulguya rastlanmamıştı. Basın mensuplarına anne Dilek Atış, kızının kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini ifade ederken baba Burhan Atış ile amca Niyazi Atış ise olay günü tarlada harman yaptıklarını olayla ilgili bilgileri olmadığını kaydetmişti.

35
Evrim'in gözaltındaki anne ve babasıyla ilgili flaş karar

Baba Burhan Atış, kızının kaybolmasıyla ilgili "Çocuğumdan haber yok. Kaçırıldığını biliyorum." demişti.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro