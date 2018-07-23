Evrim'in gözaltındaki anne ve babasıyla ilgili flaş karar

TOKAT'ın Turhal ilçesi Yenisu Yaylası'nda kayıp olarak aranan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ın baba, anne ve amcası gözaltına alınmıştı. Amca Niyazi Atış, dün akşam saatlerinde serbest bırakılırken, anne ve baba için ek gözaltı süresi istendi. Gece sağlık kontrolünden geçirilen anne ve baba, İlçe Jandarma Komutanlığındaki nezarethanesinde gözaltına tutuluyor.