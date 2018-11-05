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Evren'nin eski villası araplara satılıyor Fiyatı dudak uçuklattı

Evren'nin eski villası araplara satılıyor Fiyatı dudak uçuklattı

7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in 1991'de yaptırdığı ve pek çok ünlü ismi ağırladığı Muğla'daki villasının yerine yapılan konut satışa çıkarıldı. İnşaatı devam eden konutun fiyatı ise 22 milyon lira. Konutun sahibi satmak için Araplar görüştüğünü belirtti. Ayrıca evin imar barışından da yararlandığı ifade edildi.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 11:30 - Güncelleme: 05-11-2018 11:30

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki villa için Kenan Evren, 1986 yılında, metrekaresine 35 lira ödeyerek arsasını satın aldı. 1990 yılında denize nazır arazisine bir villa yaptırmaya karar verdi. 1991'de ise 1'i kot altında kalan 3 katlı, 6 odası ve 2 salonu bulunan villasına yerleşti.

16 YIL VİLLASINDA YAŞADI
Kenan Evren, cumhurbaşkanlığı görevinin ardından 16 yıl boyunca burada yaşadı, pek çok ünlü ziyaretçiyi ağırladı. Kenan Evren, villasından ve Marmaris'ten 2007 yılının Mart ayında, rahatsızlandığı için ayrıldı. Bu sırada evini ve arsasını, emlakçıların 'yarısı bile etmez' demesine rağmen 975 bin Euro'ya satışa çıkardı. Üç yıl sonra fiyatını 450 bin Euro'ya indirmesine rağmen, yaşamını yitirdiği Mayıs 2015'e kadar alıcı çıkmadı.

ÖLDÜKTEN SONRA SATILDI
Kenan Evren'in ölümününün ardından fiyatı daha da düşürülen 1000 metrekarelik arsadaki villa Şubat 2016'da İstanbullu işadamı Recep Ayhan'a, tapu kayıtlarına göre 900 bin liraya satıldı. Kentsel dönüşüm başvurusu yapan işadamı, aldığı evi yıktı, malikane inşaatına başladı. Ancak daha sonra kabası bitmiş inşaatı, İstanbul merkezli bir firmaya sattı. Firma, üzerinde kaba inşaat halinde bir yapı bulunan taşınmazı, 22 milyon liraya satışa çıkardı.


Marmaris'in ilk emlakçılarından Mustafa Ünal, "Orası 1000 metrekare arsa üzerine yapılmış yer. Metrekaresi 2 bin 500 lira olsa 2.5 milyon lira arsa fiyatı çıkar. İmar barışından faydalanılmış. 2'si kot altında 4 kat yapılmış. Marmaris şartlarında böyle bir rakam yok. Serbest piyasada insanlar istediği fiyatı söylerler. Bu istenilen rakamlara, denize sıfır butik otel alınır. Hatta ada alabilirsiniz. Marmaris emlak piyasasına göre çok yüksek bir rakam" dedi. İlçedeki diğer emlak sektörü temsilcileri de değil kabası bitmiş halinin, içi yapılı olsa bile bu fiyatın çok astronomik olduğunu öne sürdü.

ARAP ZENGİNLERİYLE TEMAS KURULDU
Bazı Arap ülkelerindeki yatırımcılarla da görüştüklerini belirten firma sahibi mimar Alihan İnci ise "Serbest piyasa değil mi? Biz de ticaret yapıyoruz. Bakın ben nasıl alıcı bulacağım" dedi. Alihan İnci, "Bodrum'da bir lahmacun 80 lira. Marmaris'te bir porsiyon balık yanında içecek için 600 lira hesap ödedim. Bunlar pahalı değil de doğa harikası Marmaris'in en güzel yerlerinden birinde böylesine bir arazide böylesine güzel manzaraya sahip, alana istediğimiz fiyat mı pahalı geldi ? Arap ülkelerindeki temaslarımızın sürdüğünü de bir kez daha hatırlatmak isterim"

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • vay beee.. 05 Kasım 2018 11:39 22 Milyon TL yani Bir Futbol Antrenörü 15-20 aylığıyla alabilir.Türkiye'de hayat çok ucuz.Ne var ya.Aylık Futbolcu BİRMİLYON MAAŞ alıyor.İnsanları komaya sokabilen uğraşlarda para çok.

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