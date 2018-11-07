Evlilik teklifi beklerken yıkık barakada aylarca tecavüze uğradı

24 yaşındaki kadın, o gün sevgilisinin kendisine evlilik teklifi bekliyordu ama terk edidi.. Yol kenarında oturup ağlarken yanına yaklaşan bir adama kandı... Ormanlık alandaki bir barakada aylarca tecavüze uğradı...

KIRIM'ın Yalta bölgesinde yaşayan 24 yaşındaki bir kadın evlilik teklifi almaya hazırlandığı gün terk edildi... Yol kenarına durup ağlarken yanına yaklaşan adamın sözlerine kandı... 32 yaşındaki adam, genç kadını ormanlık alandaki yıkık bir barakaya götürüp aylarca tecavüz etti... Genç kadının anlattıkları kan dondurdu... Tecavüzcü gözaltına alındı... Twitter

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24 yaşındaki kadın, o gün sevgilisinin kendisine evlilik teklifinde bulunmasını bekliyordu. Ancak terk edildi. Twitter

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Kırım'a bağlı Yalta'da, yol kenarına oturup ağlamaya başlayan kadının yanına başka bir adam geldi. Twitter

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