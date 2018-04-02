'Evlilik kurumu ortadan kalkmalı'

Fedon "Evlilik kurumu ortadan kalkmalı, kimse 50 yıl aynı kadınla birlikte olmaya mecbur değil" dedi.

'Evlilik kurumu ortadan kalkmalı'

Taverna müziğinin duayen isimlerinden Fedon, Posta'ya röportaj verdi. 71 yaşındaki şarkıcı, tepki çekmesi muhtemel açıklamalarda bulunurken, "Evlilik kurumu ortadan kalkmalı, kimse 50 yıl aynı kadınla birlikte olmaya mecbur değil" dedi.

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'Evlilik kurumu ortadan kalkmalı'

Taverna müziğinin duayen isimlerinden Fedon, Posta'ya röportaj verdi. Birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu: 72 yaşındayım. Mutlu ama tedirginim. Sağlığım yerinde ama her an her şeyin başıma gelebileceğinin bilinciyle yaşıyorum. Hastalık olsun, yolculuk olsun...

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'Evlilik kurumu ortadan kalkmalı'

Ölümden korkmam ben. Biliyorum ki çoğu gitti azı kaldı... Ama benim ölümüm bile havalı olacak! Öyle aylarca serumla yatarak ölmek istemem. Hız tutkunuyum. Ya sürat teknesiyle giderken teknem devrilsin ya da motorsikletle giderken asfalta çakılayım, küt diye gideyim isterim.

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'Evlilik kurumu ortadan kalkmalı'

İyi bir koca olamadım ama iyi bir eşim. Çocuklarıma çok iyi babalık yaptım. Hiçbir zaman boşanmadık ama eşim artık benim teyzem, kardeşim, annem... Saygım sonsuz. Ölene kadar başımın üstünde yeri. Ama kardeş kardeş ayrı odalarda yatıyoruz. O konuda vicdan azabım büyük ama neye yarar? 17 yaşında almışsın, ömrünü yemişsin... Bu saatten sonra başımda gezdirsem ne fayda? O da ayrı mevzu.

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