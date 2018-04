'Evlilik kurumu ortadan kalkmalı'

Taverna müziğinin duayen isimlerinden Fedon, Posta'ya röportaj verdi. Birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu: 72 yaşındayım. Mutlu ama tedirginim. Sağlığım yerinde ama her an her şeyin başıma gelebileceğinin bilinciyle yaşıyorum. Hastalık olsun, yolculuk olsun...