Evlilik beklenirken Şükrü Özyıldız ve Rabia Yaman ayrıldı!

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız’ın iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Rabia Yaman’la nişanlandığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı’nda görüntülenen Rabia Yaman, parmağındaki 120 bin TL’lik tektaş yüzüğü gazetecilere göstermişti. Stilist Rabia Yaman, “Aile arasında yüzük taktık, ilk adımı attık. Evlilik tarihi belli değil” açıklamasını yapmıştı. Hatırlanacağı gibi Şükran Ovalı'dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre hayatına kimseyi almayan Şükrü Özyıldız, Rabia Yaman'la iki yıldır birlikte ve evlilik yolunda önemli bir adım atmıştı.