Evlilik beklenirken Şükrü Özyıldız ve Rabia Yaman ayrıldı!

Yakışıklı oyuncu Şükrü Özyıldız’ın iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Rabia Yaman’la nişanlandığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Nişantaşı’nda görüntülenen Rabia Yaman, parmağındaki 120 bin TL’lik tektaş yüzüğü gazetecilere göstermişti. Stilist Rabia Yaman, “Aile arasında yüzük taktık, ilk adımı attık. Evlilik tarihi belli değil” açıklamasını yapmıştı. Hatırlanacağı gibi Şükran Ovalı'dan ayrıldıktan sonra uzun bir süre hayatına kimseyi almayan Şükrü Özyıldız, Rabia Yaman'la iki yıldır birlikte ve evlilik yolunda önemli bir adım atmıştı.
Ancak Şükrü Özyıldız ve evlilik hazırlığı yaptığı stil danışmanı Rabia Yaman sürpriz bir kararla ayrıldı. Şükrü Özyıldız, geçen günlerde iki yıldır birlikteliğini sürdürdüğü Rabia Yaman ile evlilik kararı almış, aile arasında bir nişan töreni yaparak evliliğe ilk adımı atmıştı. Nişan sonrası görüntülenen Rabia Yaman, “Aile arasında yüzük taktık, ilk adımı attık. Evlilik tarihi belli değil” demişti.
Son günlerde sık sık tartışan çiftin arasının açıldığı ve yüzük attığı öğrenildi.
Sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri bütün fotoğrafları silen ikili takipleşmeyi de bıraktı.
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