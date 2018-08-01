Evlilik arefesindeki Bengü nişanlısıyla Çeşme tatilinde

Popçu Bengü yaklaşık 1 yıldır aşk yaşadığı nişanlısı Selim Selimoğlu'yla Çeşme'de objektiflere takıldı. Evlilik arefesinde olan çift 29 Ağustos'ta dünya evine girecek.

Evlilik arefesindeki Bengü nişanlısıyla Çeşme tatilinde

Şarkıcı Bengü yaklaşık 1 yıldır aşk yaşadığı nişanlısı Selim Selimoğlu'yla önceki gün Çeşme'de görüntülendi. Çeşme'de bir otelin havuz başında görüntülenen çift, yüzmek yerine gün boyu şemsiye altında dinlenmeyi tercih etti. Bengü bir ara kıyafetleriyle şezlongda uyudu. Yakın dostlarıyla birlikte keyifli vakit geçiren ikilinin bir yandan da düğün hazırlıklarını konuştuğu öğrenildi.

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Evlilik arefesindeki Bengü nişanlısıyla Çeşme tatilinde

Geçtiğimiz Mayıs ayında nişan yüzüklerini takan Bengü ve Selim Selimoğlu 29 Ağustos'ta evlenecekler. Çift için Zincirlikuyu'daki bir otelde 600 kişilik düğün yapılacak. Damat Selim Selimoğlu, düğün için hiçbir masraftan kaçınmadı. Bengü'nün evinde düzenlenecek kına gecesi, gelinlik, nikahtan sonraki parti elbisesi, yemekli düğün ve balayı için 1 milyon lirayı gözden çıkardı.

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Evlilik arefesindeki Bengü nişanlısıyla Çeşme tatilinde

Bengü düğünde salonun büyük bir bahçe gibi olmasını istedi. Selim Selimoğlu bunun için dört tır dolusu orkide, şakayık ve kır çiçekleri getirtecek.

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Evlilik arefesindeki Bengü nişanlısıyla Çeşme tatilinde

ÇİÇEKLER 150 BİN LİRA: Salondaki süsleme ve çiçek masrafı şimdiden 150 bin TL'yi buldu.Çift balayında Avrupa turuna çıkacak. Rotada Paris de olacak.

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