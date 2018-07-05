Evli kadınla ilişkiye girip görüntülerini kocasına attı sonrası facia

BÜYÜKÇEKMECE'de yol kenarında bulunan cesetle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Evli kadınla yaşadığı ilişki sonrası öldürüldüğü belirlenen kişinin katillerinden kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Evli kadınla ilişkiye girip görüntülerini kocasına attı sonrası facia

İstanbul Büyükçekmece'de gerçekleşen olay 23 Mayıs 2018 saat 09.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sercan Burgu evli Hatice K. ile ilişki yaşamaya başladı. Burgu Hatice K. ile yaşadığı kavga sonrası kadının çektiği görüntü ve fotoğrafları kocası Mahmut K'ya gönderdi.

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Evli kadınla ilişkiye girip görüntülerini kocasına attı sonrası facia

''SİZİ DE KAÇIRACAĞIM'': Mahmut K ile Hatice K. ayrı yaşamaya başladı. Ancak Burgu bu kez de Mahmut K. ve kızlarını rahatsız etmeye başladı. Burgu Mahmut K'nın kızlarının okul çıkışında önünü kesti. Kızlara "Annenizi kaçırdığım gibi sizi de kaçıracağım" dedi. Kızların durumu babasına anlatması üzerine Mahmut K. arkadaşlarını da alarak Burgu'nun yanına gitti. Çıkan tartıma sonrası Mahmut K., ve 3 arkadaşı Burgu'yu kaçırdı.

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Evli kadınla ilişkiye girip görüntülerini kocasına attı sonrası facia

CESEDİ BOŞ ALANA ATTILAR: Öldürülen Burgu'nun cesedi Kumburgaz gişelerindin yanındaki boş alana atıldı. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis zanlıları tespit etti. 4 şüpheli gözaltına alındı. 1 kişi serbest bırakılırken Mahmut K'nın da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı.

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Evli kadınla ilişkiye girip görüntülerini kocasına attı sonrası facia

KAÇIŞ ANI KAMERADA: Sercan Burgu'nun zanlılardan saklanması ve kaçması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde Burgu'nun peşinden koşan bir zanlının bir süre sonra geri dönerek kaçması görülüyor. Çevredeki vatandaşlar da olay yerine bakıyor.

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