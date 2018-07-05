Evli kadınla ilişkiye girip görüntülerini kocasına attı sonrası facia

İstanbul Büyükçekmece'de gerçekleşen olay 23 Mayıs 2018 saat 09.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sercan Burgu evli Hatice K. ile ilişki yaşamaya başladı. Burgu Hatice K. ile yaşadığı kavga sonrası kadının çektiği görüntü ve fotoğrafları kocası Mahmut K'ya gönderdi.

''SİZİ DE KAÇIRACAĞIM'': Mahmut K ile Hatice K. ayrı yaşamaya başladı. Ancak Burgu bu kez de Mahmut K. ve kızlarını rahatsız etmeye başladı. Burgu Mahmut K'nın kızlarının okul çıkışında önünü kesti. Kızlara "Annenizi kaçırdığım gibi sizi de kaçıracağım" dedi. Kızların durumu babasına anlatması üzerine Mahmut K. arkadaşlarını da alarak Burgu'nun yanına gitti. Çıkan tartıma sonrası Mahmut K., ve 3 arkadaşı Burgu'yu kaçırdı.