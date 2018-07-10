Evli Hakan Çalhanoğlu o güzelle çok fena yakalandı skandal fotoğraf

Milan'da top koşturan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu hakkında sular durulmuyor. Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Gündoğdu'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Hakan Çalhanoğlu öyle bir yakalandı ki iddiaları doğrular nitelikte.

Evli Hakan Çalhanoğlu o güzelle çok fena yakalandı skandal fotoğraf

Milan'da top koşturan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu hakkında sular durulmuyor. Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Gündoğdu'dan ayrılacağı iddia edilmişti. Hakan Çalhanoğlu öyle bir yakalandı ki iddiaları doğrular nitelikte.

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Evli Hakan Çalhanoğlu o güzelle çok fena yakalandı skandal fotoğraf

Hakan Çalhanoğlu geçen yıl çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenmişti. Düğün dansları ile günlerce konuşulan çiftin geçenlerde boşanacağı iddia edilmişti. Çiftin sosyal medya hesaplarında birlikte çekilen tüm fotoğrafları silmeleri ve birbirlerini takipten çıkarmaları boşanma iddialarını güçlendirdi.

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Evli Hakan Çalhanoğlu o güzelle çok fena yakalandı skandal fotoğraf

Çift, haklarında çıkan haberlerle ilgili hala bir açıklama yapmamışken bu kez sosyal medyaya düşen bir fotoğraf ortalığı karıştırdı. Boşanma arifesinde olduğu konuşulan futbolcu, Milano'da yabancı bir güzelle eğlendi .

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Evli Hakan Çalhanoğlu o güzelle çok fena yakalandı skandal fotoğraf

Futbolcunun İtalya-Milano'daki Just Cavalli Club'da çalışan Brezilyalı Jaqueline Pinheiro ile eğlenirken çekilen bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İkili birbirlerini Instagram'dan da takip ediyor.

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