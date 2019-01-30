Evli çift dehşeti yaşadı! Karımı dağa kaldırdılar

ÇALIŞANINI VE KARISINI KAÇIRDI: Ç.K.'nın bir kargo şubesi önünde olduğunu belirleyen M.Ç. arkadaşlarıyla birlikte borcunu vermeyen Ç.K. ve yanında bulanan karısı S.K.'yı minibüs ve otomobil ile kaçırdı. Olaya tanık olan kargo çalışanları ve vatandaşlar polisi aradı.