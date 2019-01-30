Evli çift dehşeti yaşadı! Karımı dağa kaldırdılar

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti; İstanbul'da müteahhitlik ve tekstil işiyle uğraşan M.Ç., yanında çalışan Ç.K.'nın kendisini 3 milyon lira dolandırıp kayıplara karıştığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hakkında şikayette bulundu.
Ancak Ç.K. bir türlü bulunamadı. Bunun üzerine M.Ç. arkadaşlarıyla birlikte Ç.K.'yı aramaya başladı. Bugün de Ç.K.'nın Adana'da olduğunu öğrenen iş adamı M.Ç., yanına 8 arkadaşını alarak Adana'ya geldi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve polis merkezi ekipleri ihbar üzerine alarma geçti. Polis kısa sürede minibüsü Mithat Özsan Bulvarı'nda buldu. İçindeki şahısları ve kaçırıldığı ileri sürülen Ç.K.'yı yakaladı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER