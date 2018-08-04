Evlerinin yıkılmasına karşı çıkan aktivist kendini ateşe verdi!

Kırım’ın başkenti Akmescit’in Strelkovaya sokağında yaşayan Kırım Tatarları, “Krımskaya Roza” (Kırım Gülü) isimli bir konut kompleksi inşa etmeyi planlayan şirketin eylemlerini protesto etmek için aktivistler Akmescit’in Valilik binası önünde toplandı.

Krımskaya Roza isimli bir konut kompleksi inşa etmeyi planlayan şirket geçtiğimiz gece işçileri ve iş makinaları getirerek Kırım Tatarların evlerini inşaat alanına dahil ederek evlerin etrafını çitle çevirdi. Çitle çevrilen ve içinde Kırım Tatar ailelerin yaşadığı evleri inşaat şirketi daha sonra yıkmayı planladığı ortaya çıkmıştı. Evlerin yıkılmasına karşı gelen aktivistlerinden Vatan Karabash yönetimi protesto etmek amacıyla kendini ateşe vermeye çalıştı. Üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren eylemci Karabash'a hemen müdahale edildi. Vücudunda yanıklar oluşan eylemcinin doktorlar tarafından muayene edildiği bildirildi.