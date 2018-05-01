Evleri su bastı, hayvanlar telef oldu

Şanlıurfa'da aniden bastıran sağanak yağış bazı kırsal mahallelerde sele neden oldu. Hilvan ilçesi kırsalında ekinler zarar görürken, Suruç ilçesinde ise bazı evleri su bastı. Yağmur suları, ilçeye bağlı Karaca kırsal Mahallesi'nde kümesleri de vurdu. Birçok kümes hayvanı sele kapılarak telef oldu. Sel nedeniyle harekete geçen belediye ekipleri, bölgeye giderek vatandaşların mağduriyetini gidermek için çalışma yaptı.

Karaca kırsal Mahallesi'ndeki drenaj kanalının sel sularının tahliye edilmesinde büyük bir katkı sağladığını, kanal olmaması halinde daha büyük tehlikelerin yaşanabileceğini iddia eden mahalle muhtarı İsmet Güneş, "Yaklaşık yarım saatlik bir yağmur sonrası bütün evleri su bastı. 5-6 eve su girdi. Can kaybımız yok ama maddi hasar çok. Özellikle fıstıklarda bu seneki hasılatlarımızın hepsi gitti. 5-6 evde de büyük hasar var. İçeride bir şeyleri kalmadı. Yetkili arkadaşlar geldi, ilgilendi. Belediye, jandarma, kaymakamlık hepsi geldi. Mahallede bir drenaj kanalı vardı. Eğer o olmasaydı felaket daha da büyürdü. Şu anda suyun yüzde 50’si çekildi. Özellikle bölgedeki su kuyularının hepsi kapandı. Hayvan kümeslerinde, ahırlarda epey zarar var. Birkaç evde değerli eşyalar, yataklar, beyaz eşyalar zarar gördü. Eğer yeni bir yağış gelmese bir tehlike kalmadı ama gelirse korkuyoruz ki felaket olabilir” dedi.

Yaşanan sel felaketinin ardından belediye ekipleri bölgeye giderek çalışma gerçekleştirdi. Belediye ve kaymakamlık olarak her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyleyen görevli Feridun Zamur, "Belediye ekipleri olarak Karaca köyündeyiz. Allah’a şükür bir can kaybı yok. 20 dakikalık bir yağış neticesinde oluşan bir sel. Tek sevincimiz can kaybının olmaması. Belediye ve kaymakamlık olarak muhtarımızın yanındayız. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

  • Güncel 01 Mayıs 2018 15:38
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