Evlenmek istemeyen kızlarının yüzüne kızgın yağ döktüler!

ABD'de yaşayan Iraklı bir aile, 20 bin dolar karşılığında bir adamla evlendirmek istedikleri kızları bunu kabul etmeyince kızı dövüp suratına kızgın yağ döktü. Ailenin diğer çocukları da allerinden alındı...

Evlenmek istemeyen kızlarının yüzüne kızgın yağ döktüler!

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Iraklı 16 yaşındaki lise öğrencisi Maarib Al Hishmaw, anne babasının 20 bin dolar karşılığında kendisini bir adam ile görücü usulu evlendirmesini kabul etmeyince anne ve babası tarafından dövüldü. Babasının yüzüne kızgın yemek yağı döktüğü kız evden kaçtı. Polis, genç kızı bir sığınma evinde buldu. Anne baba gözaltına alınırken, polis cani babanın şiddet uyguladığı belirtilen kızla birlikte 5 çocuğunu daha ailesinden alınıp koruma altına aldı.

KARDEŞLERİ İLE BİRLİKTE AİLENİN ELİNDEN ALINDI

Polis, kızın defalarca anne ve babasının şiddetine uğradığını ve ayrıca beş kardeşi ile beraber ailesinden alınıp koruma altına alındığını söyledi. Anne ve babanın yanı sıra kızın zorla evlendirilmek istendiği adamın da yargılanacağını açıklandı.

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Evlenmek istemeyen kızlarının yüzüne kızgın yağ döktüler!

ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan Iraklı 16 yaşındaki lise öğrencisi Maarib Al Hishmaw, anne babasının 20.000 dolar karşılığında kendisini bir adam ile görücü usulu evlendirmesini kabul etmeyince anne ve babası tarafından dövüldü. Babasının yüzüne yemek yağı döktüğü kız evden kaçtı.

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Evlenmek istemeyen kızlarının yüzüne kızgın yağ döktüler!

Polis, Maarib Al Hishmaw adlı genç kızı bir sığınma evinde buldu. Genç kız ilk ifadesinde yaşadıklarını anlatıp, defalarca anne ve babasının şiddetine maruz kaldığını anlattı.

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Evlenmek istemeyen kızlarının yüzüne kızgın yağ döktüler!

Polis, kızın defalarca anne ve babasının şiddetine uğradığını ve ayrıca beşkardeşi ile beraber ailesinden alınıp koruma altına alındığını söyledi.

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