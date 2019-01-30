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Evlenenlere ve konut alanlara en az 68 bin TL destek

Evlenenlere ve konut alanlara en az 68 bin TL destek

Vatandaşlar konut alırken devlet desteği 25 bin TL'ye çıkarıldı ve bunun yanı sıra çeyiz desteğinde de bazı artışlar yapıldı. Evlenenlere devlet desteği 2019 yılı Ocak ayı itibariyle 68 bin TL'ye çıkarıldı. İşte şartlar...

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 04:12 - Güncelleme: 30-01-2019 04:12

2019 yılında gençler için iki büyük müjde daha geldi. Egehaber'de yer alan habere göre, evlenmek ve konut sahibi olmak isteyenler için devlet destekleri artırılırken birikimler de önemli oranda arttı.

Konut desteğinde katkı 25 bin TL'ye çıkarılırken, çeyiz desteği 9 bin 279 TL oldu. Yeniden değerleme oranının yüzde 23.73 olmasıyla birikimlerde de bu oranda artış olacak.

Bir nişanlı çift bu desteklere ayrı ayrı başvurursa toplamda evlilikten önce 68 bin 558 TL karşılıksız paraya kavuşmuş olacak.

KONUTTA ÜST SINIR 3 BİN 881 LİRA
Bankada hesap açıp 3-5 yıl boyunca düzenli birikim yapanlara devlet maddi destek sağlıyor. Konut hesabındaki tutarlar her sene yeniden değerleme oranı kadar artırılarak uygulanıyor. 2019 yılında da tutarlar yüzde 23.73 yükselecek. Konut desteğinde yeni tutarlar şu şekilde:

Hesaba aylık ödemede alt sınır 313.72 TL'den 388.17 TL'ye, üst sınır 3 bin 137 TL 15 kuruştan 3 bin 881 TL 60 kuruşa çıkacak.

Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 2018 yılı için azami 37 bin 645 TL 87 kuruşa kadar para yatırabiliyordu. 2019'da da 46 bin 579 TL 23 kuruş yatırılabilecek.

Üst sınır tutarları da Ocak ayında artacak. Ödeme süresi 36-47 ay olanlar 20 bin 184, 48-59 ay arası olanlar 21 bin 736, 60 ay ve üzeri olanlar 25 bin TL devlet desteği alacak.

ÇEYİZLER DE DEVLETTEN
Çeyiz hesabında 3-5 sene birikim yapıp 27 yaşından önce evlenenlere ödemeler de 2019 yılı içerisinde başlıyor. 7 bin 500 TL olan devlet katkısı üst sınırı ocakta yüzde 23.73 yeniden değerleme oranıyla birlikte 9 bin 279 TL'ye çıkacak. İşte çeyiz hesabında yeni tutarlar:

Aylık ödemede alt sınır 125.48 TL'den 155.26 TL'ye, üst sınır bin 254 lira 87 kuruştan bin 552 TL 65 kuruşa çıkacak.

2018 yılı için azami 18 bin 822 TL 94 kuruşa kadar para yatırılıyordu. 2019'da 23 bin 289 TL 62 kuruşa çıkacak. 

Üst sınır tutarları, Ocak ayında artacak. Ödeme süresi 36-47 ay olanlar 6 bin 210, 48-59 ay arası 6 bin 986, 60 ay ve üzeri olanlar 9 bin 279 TL'ye varan devlet katkısı alabilecek.

KONUT HESABI:
Konut hesabı açtıran kişinin 3 sene boyunca düzenli ödeme yapması gerekiyor.

7 Nisan 2015 tarihi itibarıyla tamamı kendine ait bir evinin olmaması gerekiyor.

Her kişi yalnızca 1 adet konut hesabı açtırabilecek.

18 yaşından küçük olan bireyler için ise veli veya vasi konut hesabı açabilecek.

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