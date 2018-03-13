Evlenecekler derken yollarını ayırdılar

Romantik şarkıların prensi yakışıklı popçu Yalın ile yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Hazal Emre’nin yolları ayrıldı.

Evlenecekler derken yollarını ayırdılar

Yalın ile yaklaşık dört yıldır birlikte olduğu Hazal Emre’nin yolları ayrıldı. Sosyal medyada “Biz geldik sen gittin be aşk” şeklinde imalı bir paylaşım yapan Yalın, ayrılık kararının hemen ardından Amsterdam’a gitti. Öte yandan plak şirketi sahibi Hüseyin Emre’nin kızı olan Hazal Emre cephesinde sessizlik hakim.

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Evlenecekler derken yollarını ayırdılar

Kendisini toparlamak için Amsterdam’a giden Yalın’ın bir süre burada kalacağı öğrenildi. Ünlü popçunun gitmeden önce sosyal medyadan yaptığı, “Biz geldik sen gittin be aşk” paylaşımını da aşk acısıyla sevgilisi Hazal Emre’ye yazdığı iddia edildi. Emre ise ayrılıkla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.

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Evlenecekler derken yollarını ayırdılar

Yalın ve Hazal Emre, iki hafta önce bir davete birlikte katılmış, ünlü popçu ilişkisiyle ilgili soruları gülümseyerek geçiştirmişti.

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