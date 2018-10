Evlendiği Azeri kadın 10 yıllık evli çıktı! 'Milli gelin' çağrısı yaptı...

SON günlerde artan Azeri gelin vakalarına bir yenisi Sivas’ta eklendi. Sivas’ta yaşayan 32 yaşındaki İsmail Doğan, akraba tavsiyesi üzerine Kocaeli Karamürsel’de yaşayan 26 yaşındaki Azeri G. Taşdemirova ile 3 bin TL başlık parası ödeyerek iki ay önce dini nikahı yaparak evlendi.

RESMİ NİKAHI DUYUNCA... Doğan’ın iddiasına göre, evlendikleri günden sonra Taşdemirova sürekli çeşitli sebeplerle para talep etti. Doğan, resmi nikah yapmak istediğinde ise iddiaya göre Taşdemirova hastalandığını iddia edip evini terk etti. Çeşitli bahanelerle Taşdemirova’ya ödediği paralar ile 60 bin TL zararı olduğunu ileri süren Doğan, ablası Demet Doğan ile Cumhuriyet Savcılığına gidip dolandırıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

HER GÜN PARA İSTEDİ BEN DE VERDİM... Akraba tavsiyesi üzerine iki ay önce dini nikah yaparak evlendiğini anlatan Doğan, “Evlendikten sonra her gün çeşitli bahanelerle para istedi. Önce başlık parası verdik. Sonra süt parası, ardından konsolosluk işlemlerinde ödenmek üzere 5 bin TL ödedim. Para talebi bitmek bilmiyordu. Durumdan şüphelenince resmi nikah yapmak istedik. Hastalandığını söyledi. Depresyona girdiğini iddia edince tedavi başlatıldı. Kaçacağını düşününce polis merkezine giderek yardım istedim. Burada 10 yıllık evli olduğunu öğrendik. Şu an Karamürsel’e geri döndü. Adliyeye gelip suç duyurusunda bulundum. Benim başıma geldi başkasının başına gelmesin” dedi.

ABLADAN MİLLİ GELİN ÇAĞRISI... Doğan’ın ablası Demet Doğan yaptığı açıklamada, kardeşinin mutlu bir yuva kurması için bu evliliğe razı geldiklerini ancak sonunda dolandırıldıklarını ileri sürüp, başkalarının da dolandırılmaması için milli gelin çağrısı yaptı. Abla Doğan yaptığı açıklamada, “Biz maddi ve manevi olarak yıkıldık. 60 bin TL’ye yakın dolandırıldık. Evlenirken milli olunsun. Hiçbir zaman yabancı gelin alınıp mağdur olunmasın” dedi.

TÜRKİYE'DE YOKTU AZERBAYCAN'DAN ALDIM... İsmail Doğan düğün günü düğün arabasının üzerine “Türkiye’de yoktu Azerbaycan’dan aldım” yazmıştı. İki ay süren ve sonu hüsranla biten evlilikten geriye düğün görüntüleri ve bu fotoğraflar kaldı.