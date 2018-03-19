Evladını boğarak öldürdü: Bu nasıl anne!

ADIYAMAN’da 45 gün önce öz annesi tarafından hastanede boğularak öldürülmeye çalışılan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Evladını boğarak öldürdü: Bu nasıl anne!

Olay, yaklaşık 1 buçuk ay önce Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana gelmişti. Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağında ikamet eden Zeynep A., boşandığı eşinden olan 4 yaşındaki kızı Zekiye S.'nin aniden fenalaşması sonucu 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede ilk müdahalesi yapılan Zekiye S., Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

15
Evladını boğarak öldürdü: Bu nasıl anne!

Baygınlık ve kusma şikayetiyle hastaneye yatışı yapılan çocuk, iddiaya göre öz annesi Zeynep A., tarafından elbisenin kol kısmı ile boğularak, öldürülmeye çalışıldı. Yaklaşık 15 dakika boyunca nefessiz kalan Zekiye S.’nin kalbi durunca anne Zeynep A. bağırarak sağlık görevlilerinden yardım istedi. Sağlık çalışanlarının yaptığı müdahaleler sonucunda çocuğun kalbi yeniden çalıştırıldı. Tekrardan hayata tutunan fakat beyin ölümü gerçekleşen Zekiye S., yoğun bakım ünitesine alındı.

25
Evladını boğarak öldürdü: Bu nasıl anne!

Yaşanan bu olayın ardından gözaltına alınan anne Zeynep A. ile N.Ç. isimli şahıs sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. N.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürmeye çalışan Zeynep A.’nın yaklaşık 1,5 ay önce Mardin’den Adıyaman Adliyesine atandığı, memur olarak 45 gündür Adıyaman Adliyesinde görev yaptığı ve yaklaşık birkaç gün önce ise Ankara’ya tayininin çıktığı öğrenildi.

35
Evladını boğarak öldürdü: Bu nasıl anne!

Beyin ölümü gerçekleşen ve yaklaşık 1 buçuk ay hastanede yoğun bakım ünitesine bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Zekiye S., 45 günün sonunda yaşamını yitirdi. Çocuk Yoğun Bakım Servisinden alınan cenaze hastanenin morguna kaldırıldı. Adıyaman Cumhuriyet Savcılığına konuyla ilgili bilgi verildi.

45
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro