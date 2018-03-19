Evladını boğarak öldürdü: Bu nasıl anne!

Yaşanan bu olayın ardından gözaltına alınan anne Zeynep A. ile N.Ç. isimli şahıs sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. N.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürmeye çalışan Zeynep A.’nın yaklaşık 1,5 ay önce Mardin’den Adıyaman Adliyesine atandığı, memur olarak 45 gündür Adıyaman Adliyesinde görev yaptığı ve yaklaşık birkaç gün önce ise Ankara’ya tayininin çıktığı öğrenildi.