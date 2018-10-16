Evinizdeki bazı eşyaların nelerden yapıldığını ve sağlığınız açısından ne kadar zararlı olduğunu biliyor musunuz? Tüm tehlikeli eşyaları evinizden uzaklaştırdığınızdan emin olamazsınız fakat daha az maruz kalmak için kullanım miktarını sınırlandırabilirsiniz. Peki, evinizdeki zararlı eşyalar hangileri? İşte cevabı...

Sunta gibi odun talaşından yapılan eşyalar Odun ve talaş kalıntıları genellikle, solunum yollarınızı ve gözlerinizi doğrudan etkileyen bir tür zehir olan üre formaldehit reçineleriyle yapıştırılır. Bu ürünler eskidikçe risk de artar. Ne yapabilirsiniz? Mobilyanızın güvenli olup olmadığını öğrenmek için, ahşabın yapıldığı malzemeleri ve ürünün uluslararası standartlara uygun olduğunu gösteren sertifikaları incelemeniz gerekiyor.

Biberonlar



Biberonlar genellikle polikarbonat plastik ile yapılır. Bu plastik türü, bisfenol A (BPA) olarak bilinen bir kimyasal kullanılarak oluşturulur. Bu, insan östrojenine çok benzer bir yapıya sahip olan ve “hormon tahrip edici” olarak bilinen bir plastik türüdür. Bu plastik çocuklarda ciddi hormonal bozukluklara neden olur.



Ne yapabilirsiniz?



Yapabileceğiniz en iyi şey, güvenilir materyallerden yapılmış alternatif ürünleri tercih etmek ve önceden ürün etiketlerini kontol etmek olacaktır.