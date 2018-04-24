Evinizde yangın çıkmaması için bu uyarıları dikkate alın!

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 Nisan'da çıkan yangın, yüksek katlı binalarda yaşayanların yangın riskine ne kadar hazırlıklı olduğu sorusunu da gündeme getirdi. Kurumlarda, şirketlerde, okullarda zaman zaman yapılan tatbikatlarla yangın konusunda vatandaşlar bilinçlendirilmeye çalışılsa da çeşitli durumlar, alevler ve dumandan korunmak için alternatif yolların da bilinmesi gerektiğini gösterdi.

SOĞUKKANLI OLUN: Yangın her ne kadar beklenmedik ve yıkıcı etkileri olan bir felaket olsa da soğukkanlı davranmak ve uzmanların uyarılarını dikkate almak, hayat kurtarıcı olabiliyor. Yangın anında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında bilgi veren Doktor Öğretim Üyesi Bakırcı, yüksek katlı binalar yangına karşı güvenli inşa edilse de kullanıcıların eşyaları ile elektrik-gaz gibi enerji kaynaklarının yangına neden olabildiğini söyledi.