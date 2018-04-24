Evinizde yangın çıkmaması için bu uyarıları dikkate alın!

Evde yangın çıkmaması için ne gibi önlemler almalıyız? Yangın çıktığın yapılması gerekenler nelerdir? Banyodaki küveti ve varsa su doldurabileceğiniz her kap kacağı su ile doldurun.

Evinizde yangın çıkmaması için bu uyarıları dikkate alın!

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 5 Nisan'da çıkan yangın, yüksek katlı binalarda yaşayanların yangın riskine ne kadar hazırlıklı olduğu sorusunu da gündeme getirdi. Kurumlarda, şirketlerde, okullarda zaman zaman yapılan tatbikatlarla yangın konusunda vatandaşlar bilinçlendirilmeye çalışılsa da çeşitli durumlar, alevler ve dumandan korunmak için alternatif yolların da bilinmesi gerektiğini gösterdi.

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Evinizde yangın çıkmaması için bu uyarıları dikkate alın!

SOĞUKKANLI OLUN: Yangın her ne kadar beklenmedik ve yıkıcı etkileri olan bir felaket olsa da soğukkanlı davranmak ve uzmanların uyarılarını dikkate almak, hayat kurtarıcı olabiliyor. Yangın anında nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında bilgi veren Doktor Öğretim Üyesi Bakırcı, yüksek katlı binalar yangına karşı güvenli inşa edilse de kullanıcıların eşyaları ile elektrik-gaz gibi enerji kaynaklarının yangına neden olabildiğini söyledi.

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Evinizde yangın çıkmaması için bu uyarıları dikkate alın!

EVİNİZDE YANGIN SÖNDÜRÜCÜ BULUNDURUN: Bakırcı, özellikle çöp toplama-saklama odaları, elektrik tesisatı ve tesisata aşırı yüklenmeler, tesisata yetkisiz müdahaleler, mutfakta kullanılan ocak, tüpgaz tesisatından kaynaklanabilecek risklere karşı dikkatli olmanın önemine işaret etti. Böylesi risklerle meydana gelebilecek yangınlara karşı evlerde portatif bir kuru kimyasal yangın söndürücünün hazır bulundurulması gerektiğini öneren Bakırcı, şöyle konuştu:

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Evinizde yangın çıkmaması için bu uyarıları dikkate alın!

YATAKTA SİGARA İÇMEYİN, ŞARJ CİHAZLARINIZI KONTROL EDİN: "Ayrıca yatak içinde asla sigara içmemeli, izmaritler söndürülmüş olduğundan emin olunarak çöpe atılmalıdır. Elektrikli aletlerimizin şarj işlemlerinin kontrol edilebilir zamanlarda olmasına özen göstermeliyiz. Bunun yanında elektrikli aletlerin kullanım süresi dışında elektrik tesisatına ilişik olmaması ve kullanım prosedürlerine uyulması önem taşımaktadır.

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