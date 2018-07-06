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Evinin önünden kaçırılan gençten 2 yıldır haber yok

Evinin önünden kaçırılan gençten 2 yıldır haber yok

MERSİN'in Mezitli ilçesinde 2016 yılında evinin önünden darbedilerek kaçırılan 21 yaşındaki Furkan Coşkun'dan yaklaşık 2 yıldır haber alınamıyor.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 11:17 - Güncelleme: 06-07-2018 11:17

Mersin'in Mezitli ilçesinde, 2016 yılında evinin önünde darbedildikten sonra zorla bir araca bindirilerek kaçırılan 21 yaşındaki Furkan Coşkun'un ailesi çocuklarının bulunmasını istiyor.

Anne Sinem Serbest, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki evlerinin önünden 9 Ekim 2016'da kaçırılan oğlu Furkan'dan 2 yıldır haber alamadıklarını söyledi.

Oturdukları sitenin güvenlik kamerası kayıtlarından oğlunun apartmanın önünde 4 kişi tarafından darbedilip kaçırıldığının belirlendiğini anlatan Serbest, polis tarafından yakalanan zanlıların tutuklandığını belirtti.

Şüphelilerin oğlunu bir çöplükte dövüp parası ve telefonunu aldıklarını söylediğini aktaran Sinem Serbest, şöyle konuştu:

"Olaydan sonra oğlumun ellerinden kaçtığını söylüyorlar ancak 2 yıldır haber alamıyoruz. Onlar öldürmediklerini, ellerinden kaçtığını söyleseler de 2 yıldır oğlum bana dönüş yapmadı. Hiçbir şekilde haber alamıyorum oğlumdan. Oğlum yaşasaydı mutlaka bizi arardı. Korkup da kaçma olayı değil bu. Polisler bu konuda titizlikle çalıştı. Ancak azmettiren kişi şu an cezaevinden kaçmış durumda. Biz oğlumun dövüldüğü alana gömülmüş olabileceği ihtimaliyle arama yaptıracağız. Savcılığa başvuruda bulunduk."

Serbest, oğlunun ölü veya diri bulunmasını istedi. Mezitli ilçesinde 9 Ekim 2016'da evinden ayrılan Furkan Coşkun'dan haber alamayan yakınları kayıp başvurusunda bulunmuş, yapılan incelemede Coşkun'un sitenin önünde darbedildikten sonra bazı kişiler tarafından kaçırıldığı belirlenmişti. Zanlılar, polis ekiplerince yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

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Kaynak : AA

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