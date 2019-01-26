Evinin anahtarını içerde unutunca çocuğunu tehlikeye attı!

Mısır’ın Giza şehrinde evinin anahtarını evde unutan bir kadın küçük yaştaki çocuğunu pencereden sarkıtıp balkona çıkmaya zorlayarak hayatını tehlikeye atınca güvenlik görevlileri gözaltına aldı.
Hayatı tehlike yaşayan çocuğun çığlıkları mahalleyi inletince bir komşu görüntüleri cep telefonuyla kaydetti. Sosyal medyada görüntülerden dehşete kapılanlar durumu savcılığa bildirdi. Polis çocuğunu pencereden sarkıtarak hayatını tehlikeye atan anneyi gözaltına aldı.
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