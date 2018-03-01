Evini zindana dönüştürdü: Erkeklere sınırsız hizmet!

31 yaşındaki Bliss Theadora isimli İngiliz kadın, erkeklerin tuhaf fantezilerini yerine getiriyor. Bunun için evin zindana çeviren ve saat başına çok büyük meblağlar alan kadının verdiği hizmetler arasında tasmayla gezdirme ve işkence etme gibi fanteziler var. Metres Bliss olarak da bilinen kadın profesyonel bir dominant. Müşterilerinin tüyler ürperten fantezilerini yerine getiren Bliss aynı zamanda evli bir kadın. Müşterilerinin bir köpek ya da kül tablası gibi muamele görmek karşılığında Bliss'e ödediği para bin lira ile 8 bin 500 lira arasında değişiyor.