Evini zindana dönüştürdü: Erkeklere sınırsız hizmet!

Evini zindana dönüştüren 31 yaşındaki Bliss Theadora isimli İngiliz kadın, zindana dönüştürdüğü evinde tasmayla gezdirilmek ya da işkence görmek gibi fantezileri olan erkeklere hizmet veriyor.

Evini zindana dönüştürdü: Erkeklere sınırsız hizmet!

31 yaşındaki Bliss Theadora isimli İngiliz kadın, erkeklerin tuhaf fantezilerini yerine getiriyor. Bunun için evin zindana çeviren ve saat başına çok büyük meblağlar alan kadının verdiği hizmetler arasında tasmayla gezdirme ve işkence etme gibi fanteziler var. Metres Bliss olarak da bilinen kadın profesyonel bir dominant. Müşterilerinin tüyler ürperten fantezilerini yerine getiren Bliss aynı zamanda evli bir kadın. Müşterilerinin bir köpek ya da kül tablası gibi muamele görmek karşılığında Bliss'e ödediği para bin lira ile 8 bin 500 lira arasında değişiyor.

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Evini zindana dönüştürdü: Erkeklere sınırsız hizmet!

İki yıl önce Avustralya'dan İngiltere'ye taşınan Bliss, Londra'nın doğu yakasında bulunan bir evi zindana dönüştürmüş durumda. Müşterilerini burada aşağılayan ve onların her türlü sahip-köle fantezisine hizmet veren Bliss, yasa dışı bir şey yapmadığını söylüyor.Müşterilerine asla zihinsel ya da fiziksel bir zarar vermediğini söyleyen kadın, her gününün farklı geçtiğini, bazen tüm gününü zindanda geçirdiğini bazen ise müşterilerine online olarak hizmet verdiğini söylüyor. Kariyerine 20'l yaşların başında iç çamaşırı modeli olarak başlayan 31 yaşındaki kadın, esaret, disiplin, egemenlik, boyun eğme, sadizm ve mazoşizm ile ilgili şeyleri keşfetmekten hoşlanıyor.

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Evini zindana dönüştürdü: Erkeklere sınırsız hizmet!

Bliss müşterileri ile cinsel ilişkiye girmiyor. Bu konuda oldukça kat kuralları var. Bliss'in ayrıca müşterilerinin fantezilerini yerine getirmesine yardımcı olmak için satın alabileceği ve kullanılmış ayakkabılar, çoraplar, cinsel ilişki oyuncakları gibi ürünler sattığı bir sitesi de var.

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Evini zindana dönüştürdü: Erkeklere sınırsız hizmet!

İşte Bliss Theadora'nın fotoğrafları...

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