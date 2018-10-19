Evini satıp sokakta yaşayan adam koltukta ölü bulundu

ZONGULDAK’ta bir süre önce evini satarak sokaklarda tek başına yaşamaya başlayan 56 yaşındaki evsiz adam yol kenarındaki bir koltukta ölü bulundu. Adamın köpeği ise bir an olsun başından ayrılmadı.

Evini satıp sokakta yaşayan adam koltukta ölü bulundu

Korkunç olay sabah saatlerinde Kozlu ilçesi Dr. Halim Tanyeri Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçede tek başına yaşayan 56 yaşındaki Nihat Sevilmiş, yaklaşık 3 ay önce yaşadığı evini 350 bin liraya sattı.

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Evini satıp sokakta yaşayan adam koltukta ölü bulundu

Gayrimenkulünden elde ettiği parayla bir süre geçinen Sevilmiş, parası bitince boş arazide yaşamaya başladı. Vatandaşların yardımlarıyla geçinen Sevilmiş, iddialara göre kolonya ve alkol aldıktan sonra koltukta uyuya kaldı.

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Evini satıp sokakta yaşayan adam koltukta ölü bulundu

Sabah saatlerinde Nihat Sevilmiş koltukta hareketsiz halde bulan vatandaşlar önce uyandırmak istedi ancak uyanmayınca durumu 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sevilmiş’in öldüğünü belirledi.

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Evini satıp sokakta yaşayan adam koltukta ölü bulundu

Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde incelemelerde bulunmasının ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kozlu İlçe Emniyet Müdürü Zafer Akcan da olay yerinde incelemelerde bulundu.

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