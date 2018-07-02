Evini kiraya verdi geri döndüğünde ise böyle buldu yatakta...

FRANSA'nın başkenti Paris'te, modellik ve dansçılık yaparak geçimini sağlayan 23 yaşındaki Laurie Synakowski, ek geçim kaynağı sağlamak için internet üzerinden evini 3 haftalığına kiraya verdi. Ancak yüzü astarından pahalı çıktı.

Evini kiraya verdi geri döndüğünde ise böyle buldu yatakta...

FRANSA'nın başkenti Paris'te, modellik ve dansçılık yaparak geçimini sağlayan 23 yaşındaki Laurie Synakowski, ek geçim kaynağı sağlamak için internet üzerinden evini 3 haftalığına kiraya verdi. Ancak yüzü astarından pahalı çıktı.

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Evini kiraya verdi geri döndüğünde ise böyle buldu yatakta...

YATAKTA İDRAR VE DIŞKI BULDU; Zira 3 hafta için Kanadalı bir adama stüdyo dairesini kiralayan Laurie, 45 bin TL'lik zararla karşı karşıya kaldı. Fotoğraflarda yatak çarşafının tamamen idrar ve dışkıyla kaplı olduğu, banyonun kırılıp döküldüğü, yerlerde boş alkol şişelerinin ve çöplerin bulunduğu görülüyor.

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Evini kiraya verdi geri döndüğünde ise böyle buldu yatakta...

ZARARININ KARŞILANMASINI İSTİYOR; Evin öncesi ve sonrası fotoğraflarını Facebook'tan yayınlayan Laurie Airbnb'den zararının karşılanmasını talep ediyor. Kanadalı adamın sitedeki sayfasında daha önce kaldığı yerlerden olumlu yorumlar aldığını gören genç kadın kiracısından hiç şüphelenmemiş.



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Evini kiraya verdi geri döndüğünde ise böyle buldu yatakta...

KOMŞULAR "İYİ BİRİNE BENZİYORDU" DEDİ; Facebook'ta yaptığı paylaşımın altına, 'Sevimli stüdyo dairem dışkı, sidik, ve çok miktarda alkol şişesiyle dolu rezalet bir yer haline gelmiş' yazan Laurie yerden tavana kadar evin her yerinde idrar olduğunu ve yatağının bir tuvalet gibi kullanıldığını söylüyor. Laurie'nin komşuları da adamın 'iyi birine benzediğini' söylüyorlar. Ancak sonrasında Laurie ismi açıklanmayan Kanadalı kiracının alkol problemi yaşadığını ve depresyonda olduğunu öğrenmiş.



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