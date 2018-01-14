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Evini 3 yılda 20 defa su bastı: Çözümü böyle buldu!

ANKARA'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bir evi su bastı. Yaşanan su baskını sonucu evdeki eşyalar kullanılmaz hale gelirken, ev sahibi Ferhat Özbengi, son 3 yılda 20 defa su baskını ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2018 20:38 - Güncelleme: 14-01-2018 20:41

ANKARA'da, gece saatlerinden itibaren etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken, Etimesgut ilçesinde bulunan bir evi de su bastı. Sığınakta bulunan giderin tıkanması sonucu meydana gelen taşkında, eşyalar kullanılmaz hale geldi.

Babası Harun Özbengi’nin Mardin’de girdiği bir çatışmada gazi olduğunu, 2015 yılında şehit ve gazi yakınlarına tanınan faizsiz konut kredisinden faydalanarak Piyade Mahallesinde bir ev aldığını kaydeden Ferhat Özbengi, evi aldığı günden bugüne kadar sürekli su baskınlarına maruz kaldığını söyledi.

BELEDİYEYE BAŞVURDU

Son 3 yıl içerisinde yaklaşık 20 defa su baskını yaşadığına dikkat çeken Özbengi, yaşanan su baskınları sonucunda Etimesgut Belediyesine başvuruda bulunduğunu ancak sonuç alamadığını ifade etti.

Gece saat 03.00’dan itibaren suyu boşaltmaya çalıştığını söyleyen Özbengi, yaşanan su baskını nedeniyle evindeki birçok eşyanın kullanılmaz hale geldiğini belirtti.

Sığınakta bulunan kanalın tıkanması sonucu giderlerden, kapı girişinden ve duvar diplerinden gelen yağmur suyu sonucu baskın yaşandığını belirten Özbengi, su baskınları ile sürekli karşılaştığı için evindeki eşyaların birçoğunu da demir almaya özen gösterdiğini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 14 Ocak 2018 22:34 vatandaş başının çaresine düşmüş belediyeler ne iş yapıyor

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