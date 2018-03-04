Evine geldi tuvalete doğru koştu ve gördükleri karşısında dondu kaldı

Ya ülke olarak estetik zevklerimizde bir sorun var yada tasarım işine bu ara bir hayli kaptırdık, neyi nasıl yaptığımızın farkında bile değiliz. Öyle ki sosyal medyada yayılan birbirinden ilginç Türk tasarımları gözleri kör edecek cisnten... Ülkenin çeşitli yerlerinden en sıradışı en göz kanatıcı tasarımları derledik.



