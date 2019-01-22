Evinden otomobille alınan adamın cesedi yol kenarında bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde Cumartesi günü yaşanan olayda belediyenin temizlik ekibi yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi fark edip, polis ve sağlık ekibine haber vermişti. Olay yerinde hayatını kaybeden ve tabancayla vurularak öldürüldüğü saptanan Demirci'nin cesedi otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, birbirleri ile akraba olan E.T. (34), B.C. (26) ve S.D.'yi (35) gözaltına aldı. Şüphelilerin Yalçın Demirci ile alacak- verecek meselesiyle husumetli oldukları saptandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşanan olaylailgili, bugün sabah saatlerinde 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.