Evinde yaptığı tespihi 10 bin liraya sattı

Diş teknisyeni 2 çocuk babası Ferhat Şener, evinde kurduğu mini torna atölyesinde hobi olarak tespih işlemeciliği yapmaya başladı.

Evinde yaptığı tespihi 10 bin liraya sattı

Şanlıurfa'da diş teknisyeni Ferhat Şener (38), hobi için evinde kurduğu atölyede 25 günde, 100 yıllık zar kehribar taşından, tanelerin tamamı aynı olan ve milimetrik hata bile bulunmayan tespih yaptı. Tespih, bir koleksiyoncuya 10 bin liradan satıldı.

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Evinde yaptığı tespihi 10 bin liraya sattı

Diş teknisyeni 2 çocuk babası Ferhat Şener, evinde kurduğu mini torna atölyesinde hobi olarak tespih işlemeciliği yapmaya başladı. Zaman içinde kendini geliştirerek göz kamaştıran tespihler yapan Şener, evinde yaptığı tespihleri satmaya başladı.

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Evinde yaptığı tespihi 10 bin liraya sattı

Şenerin müşterilerinin çoğu Ankara ve İstanbul olmak üzere seçkin tespih koleksiyonculardan oluşuyor. 10 yıl önce yaşadığı üzücü bir olay üzerine psikolojisinin çok bozulduğunu ifade eden Ferhat Şener, sıkıntıları atmak için evinde yaptığı atölyede el işi yapmaya başladığını belirterek, "Biz ailece 2010 yılında üzücü bir olay yaşadık.

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Evinde yaptığı tespihi 10 bin liraya sattı

Bu olayın acısını dindirmek için evde tahtadan el işleri yapmaya başladım. Daha sonra bu becerim tespih merakına dönüştü. İnsanların takdirini kazanınca hobi olarak başladığım bu iş bir gelir kapısı oldu. Daha önce madeni 1 kuruştan daha küçük boyutta ve 1 gramdan daha hafif dünyanın en küçük tespihini yapmıştım. Şimdi ise milim hatasız bir özel tespih yaptım. Bu benim için bir meslek haline geldi. Büyük emek vererek hayalimde olan bu tespihi yaptım" dedi.

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