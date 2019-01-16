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Evinde Balıkesir'i deviren Trabzon avantajı kaptı!

Evinde Balıkesir'i deviren Trabzon avantajı kaptı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Spor Toto 1’inci Lig ekibi Balıkesirspor Baltok’u 2-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj sağladı.

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 22:59 - Güncelleme: 16-01-2019 22:59

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında ağırladığı Balıkesirspor Baltok'u 2-1 mağlup etti. Medical Park Stadı'ndaki karşılaşmada bordo mavili ekibe galibiyeti getiren goller 45. dakikada Caleb Ekuban ile 63. dakikada Hugo Rodallega'dan geldi. Konuk ekip tek golünü ise 48. dakikada Nizamettin Çalışkan'la buldu.

12'nci dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Rodallega'nın kafa vuruşunda kaleci Atilla topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

30'uncu dakikada Rodallega'nın şutunda savunmadan dönen top ceza sahası çizgisi üzerinde Yusuf'un önünde kaldı. Yusuf'un bekletmeden vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.

32'nci dakikada topla birlikte ceza sahası içerisine giren Rodallega rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sol çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Atilla son anda parmaklarının ucuyla dokunarak topu kornere çeldi.

45+1'inci dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ekuban yerden vuruşla topu kaleci Atilla'nın sağından ağlarla buluşturdu; 1-0.

48'inci dakikada savunmada Toure'nin uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düşerek ceza sahası yayının üzerindeki Nizamettin'in önünde kaldı, onun gelişine vuruşunda üst direğe de çarpan top ağlara gitti: 1-1.

62'nci dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği sert şutta savunmaya çarpan top kornere çıktı.

63'üncü dakikada Pereira'nın sağdan ortasında altı pas çizgisinin gerisinde topa iyi yükselen Rodallega'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.

73'üncü dakikada topla birlikte ceza sahası içerisine giren Yusuf'un sol çaprazdan şutunda kaleci Atilla savunmadan da seken topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma 2-1 Trabzonspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.

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