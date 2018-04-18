Evin kapısını kırıp banyoda kabusu yaşattı!

35 yaşındaki güzellik uzmanı Eda U., Antalya'da evinde 6 yıllık arkadaşının dehşetiyle karşı karşıya kaldı. Şüpheli Ç.Ç. tarafından dövüldükten sonra bıçak zoruyla banyoya kapatılan kadın, tacize uğradı. Kanlar içinde 5 kat aşağı inip başka apartmanı sığındı. Gözaltına alınan Ç.Ç. tutuklandı.

Evin kapısını kırıp banyoda kabusu yaşattı!

Kadın derneklerince sosyal medyada da paylaşılan dehşet verici olay 28 Mart'ta Antalya'da yaşandı. Olay iddialara göre şöyle gelişti: 13 yıl önce eşinden boşanan bir çocuk annesi güzellik uzmanı Eda U., 6 yıldır tanıdığı Ç.Ç. ile evinde buluştu. Genç kadın, adamın eve alkollü halde geldiğini fark edince evden çıkardı. Buna öfkelenen Ç.Ç. iddiaya göre evin kapısını kırıp içeri girdi ve kadını darp etmeye başladı. Daha sonra saçından sürüklediği Eda U.'yu bıçak zoruyla banyoya kapattı.

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Evin kapısını kırıp banyoda kabusu yaşattı!

''KARŞI BİNAYA SIĞINDIM: Eda U., sonrasında yaşadığı dehşet dolu anları böyle anlattı: Elindeki bıçağı rastgele sağa sola sallıyordu. Avazım çıktığı kadar bağırmaya, çığlıklar atmaya başladım ama kimse duymadı. 3 bıçak darbesi karnıma aldım. O halde saldırmaya, bana sahip olmaya çalışıyordu. Vücudumda diş izleri var. Aldığım her bıçak darbesini, yumruk darbesini hissediyordum. Ama o an, acı duygum kalmamıştı. Bedenime zorla sahip olmak istiyordu. Banyoda iki saat boyunca boğuştuk. Sonra bir yumrukla elindeki bıçağı düşürdüm. O sırada kaçıp kanlar içerisinde 5 kat aşağı indim. Karşı binaya sığındım. Polis çağırdık. Gerisini pek hatırlamıyorum.

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Evin kapısını kırıp banyoda kabusu yaşattı!

10 FARKLI NOKTADA PARMAK İZİ VAR: Duruşmada olayla ilgisi bulunmadığını söylüyor ama evimin 10 farklı noktasında parmak izi var. Bıçakta parmak izi var. Vücudumda diş izleri var. Tek tesellim o gün, 15 yaşındaki kızımın evde olmamasıydı.

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Evin kapısını kırıp banyoda kabusu yaşattı!

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ: Hakim karşısına çıkarılan şüpheli Ç.Ç., duruşmada, iddiaları kabul etmedi ve söz konusu saldırıyı yapmadığını savundu. Ç.Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken, ikinci duruşmanın 14 Mayıs'ta yapılmasına karar verildi.

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