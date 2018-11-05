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Evin çatısına uçan araç tavanı parçalayıp salona düştü

Evin çatısına uçan araç tavanı parçalayıp salona düştü

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yolun altındaki tek katlı evin çatısına uçtu. Tavanı parçalayan araç, salona düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kazanın ardından kaçan sürücü, çevredekiler tarafından yakalanıp polise teslim edildi.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 12:11 - Güncelleme: 05-11-2018 12:11

Olay, Derince ilçesi, Çınarlı Mahallesi, Günbatımı Sokak'ta dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Adı açıklanmayan sürücünün yönetimindeki 34 SY 6460 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yolun altında bulunan İbrahim Adalı'ya ait tek katlı evin çatısına uçtu.

Tavanı parçalayan araç, salona düştü. Olay sırasında evde yalnız olan Gürkan Adalı (22), başka odada bulunduğu için kazayı yara almadan atlattı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evden çıkarak kaçan sürücü, mahalle sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

AYNI EVDE İKİNCİ KAZA
Kaza sırasında evde olmadıklarını söyleyen İbrahim Adalı'nın eşi Solmaz Adalı, "Dün gece saat 11 gibi, biz oğluma misafirliğe gitmiştik. Benim 22 yaşında bir oğlum daha var. O evde, çekyatta uyuyordu. Oradan kalkmış, içeride yeni yapılan odaya gitmiş. Gürültüye bir çıkıyor ki, araba odanın kapısında duruyor. Adam da arabanın kapısını açmış kaçıyor. Çocuk tabii uyku sarhoşu olduğu için şaşırmış. Beyaz, kır saçlı bir adam evin içinden kaçıyor. Peşinden seslenip koşmuş. O durmayınca burada komşuyla birlikte yakalamış. Polis aldı adamı. Arabanın plakası var, arabanın evrakları var. Hepsi bunun içinde zaten. Önceki seferde de bir kız, fren yerine burada gaza basmış, uçmuş. O öbür odaya uçmuştu, bu da şimdi salona uçtu" dedi.

Olayı telefonla öğrendiklerini söyleyen İbrahim Adalı ise "Biz misafirliğe gitmiştik. Eve araba uçtu diye telefon geldi. Hemen koştuk geldik. Şoke olduk. Diyecek bir şey yok. Yaptırmaya imkanımız da yok. Artık nasıl olacak bilmiyorum. Daha önce belediyemizin imkanlarıyla yaptırdık.. Şimdi ne yapacağımızı bilemiyoruz. Çocuk evdeydi. O da şoka girdi zaten arabayı evde görünce. İyi ki ne şoföre bir şey oldu ne de bize bir şey oldu. Can kaybı olmadı. Ondan memnunuz ama buna bir önlem alınması gerekiyor" diye konuştu.

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Kaynak : DHA

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