Everest'i çöp bastı Çin harekete geçti bundan sonra 300 kişi ziyaret edecek

Everest'e gerçekleştirilen tırmanışların büyük bir çöp yığını oluşturması Çin hükümetini harekete geçirdi. Çin hükümeti temizlik için Everest'e yapılan ziyaretleri sınırlandırdı.

Everest'i çöp bastı Çin harekete geçti bundan sonra 300 kişi ziyaret edecek

Her yıl giderek artan ziyaretçileri Everest'te çöp yığınlarının oluşmasına neden oldu. Çin hükümeti Everest ziyaretlerini kısıtlayarak bölgedeki çöpleri temizleyeceğini ve bugüne kadar bulunmamış cesetlerin getirileceğini açıkladı.

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Everest'i çöp bastı Çin harekete geçti bundan sonra 300 kişi ziyaret edecek

Çin ve Nepal olmak üzere iki ülkenin toprakları üzerinde yer alan Everest'e, Çin kaynaklarına göre Çin tarafından her yıl 60 bin ziyaret gerçekleşiyor. Çin'in yaptığı açıklamaya göre, bölge büyük bir çöplüğe dönüşmüş durumda. Bu sebeple Çin, kendi bölgelerinde oluşan dev çöp yığınını temizlemek amacı ile yapılacak olan ziyaretleri kısıtlama kararı aldıklarını açıkladı.

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Everest'i çöp bastı Çin harekete geçti bundan sonra 300 kişi ziyaret edecek

EN FAZLA 300 KİŞİ....Bundan böyle Everest yılda en fazla 300 kişinin ziyaretine açılacak.

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Everest'i çöp bastı Çin harekete geçti bundan sonra 300 kişi ziyaret edecek

CESETLER DE ALINACAK...Çöp yığını, dağcıların boş oksijen tüpleri, plastik atıklar, geri dönerken taşımak istemedikleri eşyalar gibi daha birçok malzemeyi barındırırken, aynı zamanda tırmanış esnasında hayatını kaybeden insanların cesetlerini de içeriyor.

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