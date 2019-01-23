Everest'i çöp bastı Çin harekete geçti bundan sonra 300 kişi ziyaret edecek

Her yıl giderek artan ziyaretçileri Everest'te çöp yığınlarının oluşmasına neden oldu. Çin hükümeti Everest ziyaretlerini kısıtlayarak bölgedeki çöpleri temizleyeceğini ve bugüne kadar bulunmamış cesetlerin getirileceğini açıkladı.

Çin ve Nepal olmak üzere iki ülkenin toprakları üzerinde yer alan Everest'e, Çin kaynaklarına göre Çin tarafından her yıl 60 bin ziyaret gerçekleşiyor. Çin'in yaptığı açıklamaya göre, bölge büyük bir çöplüğe dönüşmüş durumda. Bu sebeple Çin, kendi bölgelerinde oluşan dev çöp yığınını temizlemek amacı ile yapılacak olan ziyaretleri kısıtlama kararı aldıklarını açıkladı.