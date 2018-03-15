'Eve kapatılıp dayak yedim' diyen gelin adayı Solmaz, karakolluk oldu

RTÜK tarafından yasaklanan izdivaç programları ile şöhreti yakalayan gelin adayı Solmaz, evleneceği konuşulan damat adayı Kaan ile karakolluk oldu.

Haberler.com'da yer alan habere göre; Satın aldığı eşyaların Kaan tarafından satıldığını öne süren Solmaz, soluğu karakolda aldı. Damat adayı hakkında şikayette bulunan Solmaz, sosyal medyada yaptığı canlı yayında evleneceği Kaan için ağır ifadeler kullandı.

Kaan için "Sen nasıl namussuzsun be!" ifadesini kullanan Solmaz, "Canlı yayın yapıp 'eşyaları dağıttım' diyor. Sen ne kadar paragöz bir adamsın. O eşyaları sen almadın. Ne diye satıyorsun onları? Senden ayrıldım diye pasaportumu almak nedir? Seni Allah'a havale ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaan'ın kendisini dövdüğünü ve aldattığını öne süren Solmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Beni dövdün, beni aldattın. Fotoğrafları herkes gördü. Psikolojimi bozdun benim. O capcanlı kızı köle gibi eve kapattın. Senin de kız kardeşin, annen var. Beni kandırdın, beni kullandın."