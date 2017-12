Eve kamera koyan koca görüntüleri izleyince boşanma kararı aldı

Her gece salonda bıraktığı pantolonundan sürekli para eksildiğini fark eden Mehmet İ., eşi Anıl İ.’den şüphelendi. Gizli kamerayla banyodayken eşinin para aldığını görüntüledi. Boşanma kararı alıp görüntüleri mahkemeye sundu. Mehmet İ. eşine 500 bin TL tazminat davası açtı.



İstanbul’da oto galerisi işleten Mehmet İ., bir sabah pantolonunun cebinden para eksildiğini fark etti. Başta parayı kaybettiğini düşünen Mehmet İ. bu duruma aldırış etmedi. Cebinden ve cüzdanından sürekli para eksilen galerici, evine gizli kamera yerleştirdi. Ardından da pantolonu ve cüzdanını salonda bırakıp banyoya girdi. Kameranın kayıtta olduğu sırada Anıl İ., eşinin cüzdanından bir miktar para alarak salondan ayrıldı. Kameranın kaydettiği bu anların ardından eşiyle tartışma yaşayan Mehmet İ. boşanma kararı aldı.

HER GÜN 100 LİRA VERİYORDUM: Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre dilekçesinde eşinin yemek pişirmediğini ve temizlik yapmadığını belirten Mehmet İ., “Verdiğim kredi kartından her ay 2 bin lira para çekmekte. Her gün evden çıkarken ihtiyaçları için 100 lira veriyordum. Bunu yapması beni çok üzdü. Beni para kaynağı olarak görüyor, parayı da annesinin evine harcıyor” dedi.

KARISINDAN 500 BİN TL İSTEDİ: Eşiyle olan tartışmalarının ses kaydını da alan ve bunları mahkemeye sunan Mehmet İ. dilekçesinde “İşyerinde eşimin de bulunduğu bir aile toplantısı yapıyorduk. Bu sırada tartışma yaşadık. Bana hakaret ve tehditlerde bulundu, yumruk attı, kolumu ısırdı. Odanın kapısını kilitleyerek, beni balkondan atmaya çalıştı” diye konuştu. Eşinin defalarca onurunu kırdığını belirten Mehmet İ., boşanma davası açarak çocuğunun velayetinin kendine verilmesini, ayrıca 250 bin TL manevi, 250 bin TL maddi tazminat istedi.

BENİ ALDATTI: Kocasının para çalmakla suçladığı Anıl İ. ise, karşı boşanma davası açtı. Aldatıldığını ileri süren Anıl İ., hakkındaki iddiaları yalanladı. Parayı eşinin bilgisi dahilinde cüzdanından aldığını, bu sırada kameranın kaydettiğini belirten Anıl İ. de 150 bin TL manevi 100 bin TL maddi tazminat talep etti.