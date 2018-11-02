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Eve habersiz arkadaş getirenler yandı !Yargıtay 'Eşiniz aşçı değil'

Eve habersiz arkadaş getirenler yandı !Yargıtay 'Eşiniz aşçı değil'

Yargıtay eve eşinden habersiz sürekli arkadaş getirmeyi boşanma sebebi saydı. Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, karar için “Eviniz lokanta, eşiniz de o lokantanın aşçısı değildir” dedi.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 08:21 - Güncelleme: 02-11-2018 08:21

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan örnek kararı sosyal medya hesabından “Eviniz lokanta, eşiniz de o lokantanın aşçısı değildir” notuyla duyurdu.

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre N.A adlı kadın, kocası M.A'ya sürekli erkek arkadaşlarını yemeğe davet ettiği ve şiddet uyguladığı gerekçesiyle iki yıl önce boşanma davası açtı. Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi, davacı kadını haklı gördü ve çiftin boşanmasına karar verdi.

TEMYİZE GİTTİLER
Davacı kadın kusur belirlemesi, tazminat taleplerinin reddi, tedbir nafakaların başlangıç tarihleri ve nafakaların miktarları yönünden; davalı erkek ise kararın tamamını temyiz etti. Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, temyiz itirazlarını reddederek kararı oybirliği ile onadı.

Daha önce eşten habersiz yatılı bekar erkek misafir çağırmayı da boşanma ve tazminat gerekçesi sayan Yargıtay’ın yeni kararında özetle şöyle denildi:

‘EŞİ İSTEMEMESİNE RAĞMEN...’
“Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle mahkemece davalı erkeğe kusur olarak yüklenen hakaret vakıasına yönelik tanık beyanlarının soyut olduğu, erkeğe yüklenen yatak odası sırlarını başkalarına anlatma ve ortak çocuğa fiziksel şiddet uygulama vakıalarına davacı kadın tarafından dayanılmadığı ve fakat mahkemece tarafların belirlenen ve gerçekleşen kusurlu davranışları yanında ‘erkeğin, eşinin istememesine rağmen erkek arkadaşlarını eve davet ettiği’ ve eşine birden fazla fiziksel şiddet uyguladığının anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına...”

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