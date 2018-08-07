Eve girmeye çalışan yılan korkuttu

Ankara'nın Ayaş ilçesi Çanıllı beldesinde hafta sonları dinlenmek için bahçeli ev satın alan Ahmet Şahin, şehirden uzak, doğa ile iç içe zaman geçirmek için arkadaşlarıyla evine gitti. Arkadaşlarıyla balkonda çay içip sohbet eden Şahin, komşusunun çığlıklarıyla irkildi. Komşusunun gösterdiği yere yönelen Şahin ve arkadaşları, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanın eve girmeye çalıştığını gördü. Yılanı görmeleri ile panik yaşayan vatandaşlar, o anları cep telefonları ile kaydetmeye başladı. Eve girmek için bir müddet sinekliği zorlayan yılan, geldiği tarlaya dönerek uzaklaşırken, vatandaşların aralarındaki diyalog saniye saniye kaydedildi.

Ev sahibi Ahmet Şahin, arkadaşlarıyla balkonda çay içerken komşusunun bağırmasıyla yılanı gördüklerini söyledi. İlk defa bu kadar büyük bir yılan gördüğünü belirten Şahin, "Biz yılanı korkutmadan, zarar vermeden bahçenin yan tarafındaki tarlaya göndermeye çalıştık. Ama yılan telaşlandı ve evin içine girmeye çalıştı. İlk defa evin içine girmeye çalışan yılan gördüm. Kendisine zarar vereceğimizi sandı ama biz asla böyle bir şey yapmayız" diye konuştu.

Yılanın sinekliği yırtmaya çalıştığını anlatan Şahin, yaklaşarak yılanı kaçırmaya çalıştıklarını ve bir müddet sonra da yılanın tarlaya gittiğini kaydetti. Şahin, son zamanlarda bulundukları bölgede yılan sayısının arttığını ifade ederek, yılanın zehirli olduğunu düşünmediğini ama yine de korktuğunu söyledi.

  • Güncel 07 Ağustos 2018 12:49
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