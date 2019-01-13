Eve girdiğinde karısını başka bir adamla yakaladı! Sonrası korkunç...

Kan donduran olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 473’üncü Sokak’ta bulunan Yünka Apartmanı’nın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merdivenlerden yukarıya çıkan çocuklar, bir dairenin önünde bulunan koliden kanların aktığını fark ederek, durumu ailelerine bildirdi.
Bunun üzerine dairenin önüne gelerek, koliyi açan apartman sakinleri bir cesetle karşılaştı. Apartman sakinlerinin 155 Polis İmdat Hattı’nı araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bu çerçevede, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip oluşturuldu. Oluşturulan ekip, cesedin 52 yaşındaki Recep Ürkek’e ait olduğunu belirledi. Araştırmalarını derinleştiren polis, hem apartman sakinlerinin ifadelerine başvurdu hem de çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceledi.
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