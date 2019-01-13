Eve girdiğinde karısını başka bir adamla yakaladı! Sonrası korkunç...

Diyarbakır'da cesedi parçalanıp kolilenerek evinin önüne bırakılan Recep Ürkek'in cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı.

Eve girdiğinde karısını başka bir adamla yakaladı! Sonrası korkunç...

Kan donduran olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 473’üncü Sokak’ta bulunan Yünka Apartmanı’nın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merdivenlerden yukarıya çıkan çocuklar, bir dairenin önünde bulunan koliden kanların aktığını fark ederek, durumu ailelerine bildirdi.

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Eve girdiğinde karısını başka bir adamla yakaladı! Sonrası korkunç...

Bunun üzerine dairenin önüne gelerek, koliyi açan apartman sakinleri bir cesetle karşılaştı. Apartman sakinlerinin 155 Polis İmdat Hattı’nı araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Eve girdiğinde karısını başka bir adamla yakaladı! Sonrası korkunç...

Ceset, otopsi yapılmak üzere ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı.

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Eve girdiğinde karısını başka bir adamla yakaladı! Sonrası korkunç...

Bu çerçevede, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip oluşturuldu. Oluşturulan ekip, cesedin 52 yaşındaki Recep Ürkek’e ait olduğunu belirledi. Araştırmalarını derinleştiren polis, hem apartman sakinlerinin ifadelerine başvurdu hem de çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarını inceledi.

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