Eve girdiğinde karısını başka bir adamla yakaladı! Sonrası korkunç...

Diyarbakır'da cesedi parçalanıp kolilenerek evinin önüne bırakılan Recep Ürkek'in cinayetinin arkasından yasak aşk çıktı.

Kan donduran olay, dün gece saatlerinde Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 473’üncü Sokak’ta bulunan Yünka Apartmanı’nın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, merdivenlerden yukarıya çıkan çocuklar, bir dairenin önünde bulunan koliden kanların aktığını fark ederek, durumu ailelerine bildirdi. Twitter

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Bunun üzerine dairenin önüne gelerek, koliyi açan apartman sakinleri bir cesetle karşılaştı. Apartman sakinlerinin 155 Polis İmdat Hattı’nı araması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Twitter

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Ceset, otopsi yapılmak üzere ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili çok yönlü çalışma başlattı. Twitter

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